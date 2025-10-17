Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου στις Αφίδνες





Τμήματα των αυτοκινήτων εκτινάχτηκαν 20 μέτρα

ενός ΙΧ μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα και των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Για το τροχαίο δυστύχημα μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα.

«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.





