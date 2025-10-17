Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου στις Αφίδνες
Σύμφωνα με πληροφορίες είναι οδηγός αγώνων - Οδηγούσε το μαύρο τζιπ και τη στιγμή που συγκρούστηκε με το άλλο όχημα επιχειρούσε προσπέραση
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θανατηφόρο τροχαίο με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες που έγινε τα ξημερώματα στο Πολυδένδρι, στις Αφίδνες. Όπως προέκυψε, τραυματίας οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Η τραγωδία έγινε όταν ένα μπλε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του -λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος- και πέρασε στα όρια του αντίθετου ρεύματος.
Ταυτόχρονα, ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ αυτοκινήτου, ενός μαύρου τζιπ BMW το οποίο κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία, έκανε προσπάθεια να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστού μετωπικά, στο ύψος του Πολυδενδρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα που έγινε, ο τραυματίας οδηγός του μαύρου τζιπ βγήκε θετικός στο αλκοόλ με ένδειξη 0,54 την ώρα που το όριο είναι 0,25. Παράλληλα πρόκειται να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος, ήταν οδηγός αγώνων.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα.
Σημειώνεται πως η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα. Μάλιστα, το μπροστινό μέρος του ενός ΙΧ μετατράπηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα και των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.
Για το τροχαίο δυστύχημα μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα. «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
Τμήματα των αυτοκινήτων εκτινάχτηκαν 20 μέτρα
