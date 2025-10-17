Πώς έγινε το τροχαίο με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες στις Αφίδνες - Άμορφη μάζα σιδερικών τα οχήματα
Δύο οχήματα συγκρούστηκα μετωπικά - Στο ένα επέβαιναν πέντε αλλοδαποί - Σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις τραυματίες - Δείτε εικόνες από το τροχαίο
Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά, είναι ο απολογισμός της φονικής σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πολυδένδρι.
Η τραγωδία γράφτηκε λίγο μετά τις 5.30 το πρωί όταν το ένα μπλέ ΙΧ στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξετράπη της πορείας του-λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος-και βγήκε στη διαχωριστική λωρίδα.
Ταυτόχρονα, ο οδηγός του δεύτερου ΙΧ αυτοκινήτου, ενός μαύρου τζιπ το οποίο κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία, έκανε προσπάθεια να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα με αποτέλεσμα να βγει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί μετωπικά με το μπλε αμάξι, στο ύψος του Πολυδενδρίου.
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακαριαία δύο άτομα ενώ στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 Πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια τέσσερις σοβαρά τραυματίες.
Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ όπου οι γιατροί επανέφεραν τον έναν στη ζωή, δύο εξ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και ο τρίτος με πιο ελαφρά τραύματα.
Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία μέχρι οι γερανοί να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το οδόστρωμα.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μπροστά μέρος του ενός ΙΧ έχει μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ τμήματα των δύο αυτοκινήτων εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.
Για το τροχαίο δυστύχημα μίλησε ο οδηγός του γερανού που απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα.
«Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια».
Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.
