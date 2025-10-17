Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο της Αθήνας

Μαζί του συνελήφθησαν και πέντε ανήλικες, 14, 15 και 16 ετών - Χωρίζονταν σε δύο ομάδες και με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες