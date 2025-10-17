Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο της Αθήνας
Σύλληψη Αστυνομία Πλατεία Αγίας Ειρήνης Κλοπές

Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο της Αθήνας

Μαζί του συνελήφθησαν και πέντε ανήλικες, 14, 15 και 16 ετών - Χωρίζονταν σε δύο ομάδες και με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες

Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο της Αθήνας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ομάδα από ανήλικα κορίτσια, τα οποία στρατολογούσε και τα έβαζε να αρπάζουν τσαντάκια και αντικείμενα αξίας από ανύποπτους πολίτες στο κέντρο της Αθήνας, είχε συστήσει ένας 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη προχτές στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

Μαζί του συνελήφθησαν και πέντε ανήλικες, 14, 15 και 16 ετών οι οποίες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, ενώ ο 31χρονος κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, υπό την καθοδήγηση του 31χρονου, οι ανήλικες χωρίζονταν σε δύο ομάδες και στη συνέχεια με τη μέθοδο της απασχόλησης επιχειρούσαν να αποσπάσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από τσάντες διερχόμενων ή καθήμενων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών, που έκαναν περιπολία στην περιοχή, αντιλήφθηκαν το περιστατικό και άμεσα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

2 ΣΧΟΛΙΑ

