ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό 11χρονου σε σχολείο της Θεσσαλονίκης

Η μητέρα του 11χρονου μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου κατήγγειλε ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι από άλλο μαθητή με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ όταν σηκώθηκε τον χτύπησε και δεύτερος