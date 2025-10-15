Γεωργιάδης: Ανησυχούσαν ότι θα κλείσει το παιδοχειρουργικό τμήμα του Παίδων «Αγία Σοφία» αλλά αναβαθμίζεται επί θητείας μου

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Καρδιοπάθεια

«Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εργαστηρίων του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», του μοναδικού Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο υποστηριζόμενο από όλες τις παιδιατρικές ειδικότητες. Ένα εργαστήριο, που χάριν της γενναιόδωρης προσφοράς του ευπατρίδη κ. Θανάση Μαρτίνου, έγινε εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών».Μια σημαντική δωρεά που έγινε κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μαςΟ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες “Η Αγία Σοφία” εκφράζει τη βαθιά του συγκίνηση και ικανοποίηση για την ανακαίνιση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, παρουσία του Υπουργού Υγείας κ Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους, του Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων κ. Αναστασίου Μίχα και του μεγάλου δωρητή κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Στην τελετή παρέστη και ο Πρόεδρός μας, κ. Αγαμέμνων Σταυρόπουλος, εκπροσωπώντας τις οικογένειες των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, που αποτελούν την ψυχή του Συλλόγου μας.Η συγκεκριμένη δωρεά και ανακαίνιση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) συνολικής αξίας 570.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με επιστολή που αποστείλαμε στις 28 Αυγούστου 2022, ύστερα από σχετική ενημέρωση για την αναγκαιότητα αυτού του έργου που είχαμε από τον Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος και Συντονιστή Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.Η ανακαίνιση αφορά πλήρη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση χώρων συνολικής έκτασης 460 τ.μ., που περιλαμβάνουν τον χώρο του νέου, υπερσύγχρονου ψηφιακού αγγειογράφου, τα ιατρεία, τον χώρο υπερηχοκαρδιογράφων, την αίθουσα ανάνηψης, την αίθουσα ανάλυσης Holter, τον χώρο κόπωσης και αναπνευστικής κόπωσης, καθώς και σύγχρονο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ετησίως εξετάζονται στο Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. περί τα 7.500 παιδιά, ενώ πραγματοποιούνται όλων των τύπων διαγνωστικοί αλλά και θεραπευτικοί-επεμβατικοί καθετηριασμοί σε νεογνά, βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά με συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες.Ο Σύλλογός μας εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες προς τον ευπατρίδη κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την άμεση ανταπόκρισή τους καθώς και προς το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση του έργου.Παράλληλα, ο Σύλλογος καλεί το Υπουργείο Υγείας να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα αυτή τη σημαντική προσφορά, διασφαλίζοντας την μόνιμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. μέσω των αναγκαίων προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και της συνεχούς ενίσχυσης των υποδομών.Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δέσμευση του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την υπογραφή της αυτονομίας της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) στους νέους οργανισμούς των Νοσοκομείων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και πλήρης ανάπτυξη του μοναδικού Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο ΕΣΥ.Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους. Ο Σύλλογός μας δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα του για μόνιμη λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση του μοναδικού Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Ε.Σ.Υ., που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.