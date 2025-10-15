Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Γεωργιάδης: Ανησυχούσαν ότι θα κλείσει το παιδοχειρουργικό τμήμα του Παίδων «Αγία Σοφία» αλλά αναβαθμίζεται επί θητείας μου
Γεωργιάδης: Ανησυχούσαν ότι θα κλείσει το παιδοχειρουργικό τμήμα του Παίδων «Αγία Σοφία» αλλά αναβαθμίζεται επί θητείας μου
Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε τα ανακαινισμένα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος που φτιάχτηκαν με δωρεά του Αθανάσιου Μαρτίνου
Στα εγκαίνια των ανακαινισμένων εργαστηρίων του Καρδιολογικού Τμήματος του Παίδων «Αγία Σοφία» βρέθηκε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, η νέα μονάδα ανακαινίστηκε με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και ασφάλειας και αισθητικής, με τον ίδιο να ευχαριστεί τον Αθανάσιο Μαρτίνο που έκανε τη δωρεά, τον διευθυντή της μονάδας που «έδωσε μάχη», τον πρώην διοικητή των νοσοκομείων Παίδων, Μανώλη Παπασάββα και τον σημερινό διοικητή, Αναστάσιο Μίχα που «είναι κυριολεκτικά από πάνω».
Όπως τονίζει, μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Χ «πριν από μερικά χρόνια γινόταν χαμός, διότι υπήρχε η ανησυχία ότι θα έκλεινε το Παιδοχειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Σήμερα μετά από πολλές προσλήψεις που κάναμε στο τμήμα αυτό, προκυρήξεις που τρέχουν για νέες προσλήψεις, επιπλέον χειρουργικά κρεβάτια που ανοίξαμε και λειτουργούν κλπ εγκαινιάσαμε τις νέες εγκαταστάσεις που φτιάξαμε με την δωρεά του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Η ανησυχία για το κλείσιμο είχε προκαλέσει χαμό, η ουσιαστική του αναβάθμιση επί θητείας μου, περνάει αδιάφορα σχεδόν».
«Αλλά έτσι είναι η Πολιτική. Εγώ είμαι ευτυχής που κάνουμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ την διοίκηση και το προσωπικό που Νοσοκομείου και φυσικά τον κ. Μαρτίνο για την σημερινή του δωρεά» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.
Το Καρδιολογικό Τμήμα του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», είναι το μοναδικό Παιδοκαρδιολογικό και Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο στο Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο και ανακαινίστηκε με δωρεά του Θανάση Μαρτίνου, η οποία περιλαμβάνει την ανακαίνιση των χώρων (έκτασης 460 m²) και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, συνολικής αξίας 570.000 ευρώ.
Σήμερα, ο χώρος του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου περιλαμβάνει τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό Αγγειογράφο, τρεις υπερηχοκαρδιογράφους, την αίθουσα ανάλυσης Holter, τον χώρο απλής και αναπνευστικής κόπωσης, τον χώρο ανάνηψης ασθενών που υποβάλλονται σε καθετηριασμό, τρία ιατρεία, μια αίθουσα συσκέψεων και σύγχρονο ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
Ετησίως, πραγματοποιούνται 7.500 καρδιολογικές εκτιμήσεις με υπερηχοκαρδιογράφημα και ηλεκτροκαρδιογράφημα, τοποθετούνται 850 holter 24ωρης εγγραφής, 150 δοκιμασίες κόπωσης και 150 καθετηριασμοί καρδιάς οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι θεραπευτικοί. Στην καρδιολογική κλινική γίνονται πάνω από 300 εισαγωγές, ενώ πραγματοποιούνται 90 καρδιοχειρουργικές και θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις το χρόνο.
«Με ιδιαίτερη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη εκφράζω τα θερμά μου ευχαριστήρια προς τον κ. Θανάση Μαρτίνο για τη γενναιόδωρη δωρεά του προς το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Χάρη στη δική του προσφορά, τα εργαστήρια του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά» ανακαινίστηκαν πλήρως, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε επίπεδο αντάξιο των πλέον σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και τιμά τέτοιες πράξεις κοινωνικής ευθύνης, που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας και προάγουν την ελπίδα και τη φροντίδα για τα παιδιά μας».
Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:
«Σήμερα σηματοδοτείται μια σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κυρίως εκείνων που παρέχουμε στα παιδιά μας με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θανάση Μαρτίνο για την έμπρακτη υποστήριξή του. Πρόκειται για μια δωρεά που ενισχύει τις υποδομές, προάγει την καινοτομία και την ποιότητα φροντίδας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση που σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν. Βούλησή μας είναι ένα ισχυρό, σύγχρονο και προσβάσιμο ΕΣΥ, όπου κάθε παιδί θα λαμβάνει υψηλού επιπέδου φροντίδα ανεξαρτήτως κοινωνικής ή οικονομικής κατάστασης».
Ο Διοικητής των Διασυνδεόμενων Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού» Τάσος Μίχας δήλωσε:
Πριν από μερικά χρόνια εδώ στο X γινόταν χαμός, διότι υπήρχε η ανησυχία ότι θα έκλεινε το Παιδοχειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Σήμερα μετά από πολλές προσλήψεις που κάναμε στο τμήμα αυτό, προκυρήξεις που τρέχουν για νέες προσλήψεις, επιπλέον χειρουργικά…
«Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εργαστηρίων του Καρδιολογικού Τμήματος του «Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών σε Παιδιά», του μοναδικού Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο Ε.Σ.Υ. που λειτουργεί σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο υποστηριζόμενο από όλες τις παιδιατρικές ειδικότητες. Ένα εργαστήριο, που χάριν της γενναιόδωρης προσφοράς του ευπατρίδη κ. Θανάση Μαρτίνου, έγινε εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών».
Μια σημαντική δωρεά που έγινε κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες “Η Αγία Σοφία” εκφράζει τη βαθιά του συγκίνηση και ικανοποίηση για την ανακαίνιση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, παρουσία του Υπουργού Υγείας κ Άδωνι Γεωργιάδη, του Υφυπουργού Υγείας κ. Μάριου Θεμιστοκλέους, του Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων κ. Αναστασίου Μίχα και του μεγάλου δωρητή κ. Αθανασίου Μαρτίνου. Στην τελετή παρέστη και ο Πρόεδρός μας, κ. Αγαμέμνων Σταυρόπουλος, εκπροσωπώντας τις οικογένειες των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες, που αποτελούν την ψυχή του Συλλόγου μας.
Η συγκεκριμένη δωρεά και ανακαίνιση του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) συνολικής αξίας 570.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου μας προς τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με επιστολή που αποστείλαμε στις 28 Αυγούστου 2022, ύστερα από σχετική ενημέρωση για την αναγκαιότητα αυτού του έργου που είχαμε από τον Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος και Συντονιστή Διευθυντή του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.
Η ανακαίνιση αφορά πλήρη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση χώρων συνολικής έκτασης 460 τ.μ., που περιλαμβάνουν τον χώρο του νέου, υπερσύγχρονου ψηφιακού αγγειογράφου, τα ιατρεία, τον χώρο υπερηχοκαρδιογράφων, την αίθουσα ανάνηψης, την αίθουσα ανάλυσης Holter, τον χώρο κόπωσης και αναπνευστικής κόπωσης, καθώς και σύγχρονο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ετησίως εξετάζονται στο Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. περί τα 7.500 παιδιά, ενώ πραγματοποιούνται όλων των τύπων διαγνωστικοί αλλά και θεραπευτικοί-επεμβατικοί καθετηριασμοί σε νεογνά, βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά με συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες.
Ο Σύλλογός μας εκφράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες προς τον ευπατρίδη κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ για την άμεση ανταπόκρισή τους καθώς και προς το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση του έργου.
Παράλληλα, ο Σύλλογος καλεί το Υπουργείο Υγείας να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα αυτή τη σημαντική προσφορά, διασφαλίζοντας την μόνιμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. μέσω των αναγκαίων προσλήψεων ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού καθώς και της συνεχούς ενίσχυσης των υποδομών.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δέσμευση του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη για την υπογραφή της αυτονομίας της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) στους νέους οργανισμούς των Νοσοκομείων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και πλήρης ανάπτυξη του μοναδικού Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο ΕΣΥ.
Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους. Ο Σύλλογός μας δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα του για μόνιμη λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση του μοναδικού Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Ε.Σ.Υ., που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
