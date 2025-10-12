Κάπνιζε μαριχουάνα δίπλα στο κοριτσάκι του ο 27χρονος πατέρας στα Πατήσια - Το μωρό κινδύνευσε με ανακοπή
Το παιδί αρχικά διασωληνώθηκε αλλά πλέον έχει πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ και νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
Μαριχουάνα και μάλιστα επεξεργασμένη, με ειδικούς να εξηγούν ότι πρόκειται για ναρκωτικό που έχει προκαλέσει και θανάτους, κάπνισε ο 27χρονος Αιγύπτιος πατέρας του 1 έτους παιδιού που βρέθηκε αναίσθητο σε σπίτι στα Πατήσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες όταν το μικρό κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», παρουσίαζε έντονες αρρυθμίες και κρίθηκε επιβεβλημένο να διασωληνωθεί καθώς οι γιατροί εκτιμούσαν ότι δεν είχε διαφύγει τον κίνδυνο ανακοπής.
Αν και η αρχική πληροφορία που έδωσε ο πατέρας του παιδιού ήταν ότι παιδί μπορεί και να κατάπιε ναρκωτικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν βγήκαν αρνητικές, που σημαίνει ότι είχε μόνο εισπνεύσει και δεν είχε καταπιεί τη μαριχουάνα.
Ευτυχώς το παιδί ανταποκρίθηκε στην ιατρική φροντίδα που του χορηγήθηκε, έχει αποσωληνωθεί και μεταφέρθηκε για νοσηλεία σε παιδιατρική κλινική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες το κοριτσάκι έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και είναι σταθερό αιμοδυναμικά.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, η τραγική ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται το πρωί του Σαββάτου (11/10) όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν από τη μητέρα του παιδιού έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια και βρήκαν το κοριτσάκι αναίσθητο.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτικά δίπλα στο κοριτσάκι με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου.
