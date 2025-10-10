Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Νεκρός 90χρονος Ιταλός σε τροχαίο στην Πάρο - Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος 23χρονος
Νεκρός 90χρονος Ιταλός σε τροχαίο στην Πάρο - Το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος 23χρονος
Ο έλεγχος έδειξε, επίσης, ότι ο 23χρονος από την Αλβανία δεν είχε δίπλωμα και ζούσε παράνομα στη χώρα μας
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 90χρονο από την Ιταλία να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Πάρο.
Το τροχαίο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος από την Αλβανία συγκρούστηκε με το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 90χρονος Ιταλός και άλλοι δύο συμπατριώτες του.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο 90χρονος να χάσει τη ζωή του ενώ οι άλλοι δύο επιβάτες του οχήματος, ηλικίας 66 και 63 ετών, τραυματίστηκαν.
Όπως διαπιστώθηκε μετά από αλκοτέστ που διενέργησαν οι αστυνομικοί, ο 23χρονος οδηγούσε μεθυσμένος.
Παράλληλα ο έλεγχος έδειξε ότι δεν είχε δίπλωμα και ζούσε παράνομα στη χώρα μας.
Ο 23χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Σύρου
