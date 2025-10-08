Νέες εικόνες από τις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Τι προκάλεσε τον κρατήρα έξι μέτρων ανάμεσα σε σπίτια
Νέες εικόνες από τις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας - Τι προκάλεσε τον κρατήρα έξι μέτρων ανάμεσα σε σπίτια
Δεν είναι η πρώτη καθίζηση στην ευρύτερη περιοχή - Δεν προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στα γειτονικά σπίτια, αλλά οι γεωλόγοι λένε ότι ο κρατήρας πρέπει να παραμείνει ανοικτός για 48 ώρες για να αξιολογηθεί το φαινόμενο - Μεγάλη η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής, προειδοποιεί ο Λέκκας
Έντονη ανησυχία για τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφάλεια των κατοίκων έχει προκαλέσει η σοβαρή καθίζηση που σημειώθηκε την Τρίτη 07/10 στο χωριό Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, εντός κατοικημένης περιοχής, ανάμεσα σε σπίτια.
Η καθίζηση δημιούργησε έναν κρατήρα διαστάσεων περίπου έξι μέτρων σε βάθος και έξι μέτρων σε πλάτος. Ο κρατήρας άνοιξε σε μικρή απόσταση από τρεις κατοικίες του χωριού. Στην αυλή της μίας κατοικίας παρατηρήθηκε καθίζηση, ενώ στο εσωτερικό του σπιτιού εμφανίστηκαν μικρορωγμές.
Οι κάτοικοι των σπιτιών απομακρύνθηκαν προληπτικά και φιλοξενούνται προσωρινά σε σπίτια συγγενών και φίλων.
Ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα σπίτια έχουν ήδη εκκενωθεί. Όπως ανέφερε, το ένα εξ αυτών ήταν ακατοίκητο, ενώ για τα υπόλοιπα δύο ο Δήμος είναι έτοιμος να καλύψει τα έξοδα προσωρινής διαμονής των οικογενειών σε τοπικά ξενοδοχεία, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο του ΙΓΜΕ και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, καθώς το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη.
Για το φαινόμενο που προκάλεσε τον κρατήρα στο χωριό Φυτείες της Αιτωλοακαρνανίας χρειάζονται περαιτέρω έρευνες από γεωλόγους, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός στην ευρύτερη περιοχή.
Σε ελάχιστη απόσταση, στο χωριό Κατούνα είχε προκληθεί τον Δεκέμβριο του ’19 μεγάλη καθίζηση σε κεντρικό δρόμο, ενώ δύο χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2021, ένα σπίτι κατεδαφίστηκε στο χωριό Μπαμπίνη. Πέρυσι τον Δεκέμβριο, προκλήθηκε νέα καθίζηση πάλι στην Κατούνα δίπλα στην κεντρική πλατεία του χωριού.
Ο Πρόεδρος Κοινότητας Φυτειών Κωνσταντίνος Μήττας, μιλώντας στο protothema, είπε: «Ο γεωλόγος του ΙΓΜΕ που έσπευσε στο χωριό ζήτησε να παραμείνει ανοιχτός ο κρατήρας για τουλάχιστον ένα 48ωρο και να μην ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης ώστε να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει κι άλλη καθίζηση στο σημείο. Είναι ένα φαινόμενο που ερευνάται και το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είμαστε σε επιφυλακή, είμαστε πάνω από το ζήτημα».
Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Λέκκας στην ΕΡΤ, η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη όπου τα πετρώματα είναι ευκολοδιάβρωτα, γεγονός που επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. «Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε, προσθέτοντας ότι παρόμοια περιστατικά, όπως στη Λέσβο όπου αποκολλήθηκε βράχος, προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις.
Ευτυχώς, στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας δεν προκάλεσε ζημιές στα γειτονικά σπίτια, που κατοικούνται κανονικά. Ωστόσο, η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις παραμένει μεγάλη, σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα.
Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους, γι’ αυτό καλεί τους κατοίκους να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν ρωγμές σε σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου. «Εάν παρατηρηθούν ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου», σημείωσε.
Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε την ανάγκη συστηματικού θεσμικού ελέγχου της στατικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, με πιστοποιητικό ασφαλείας που θα βεβαιώνει την αντοχή τους, κάτι που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή
Λέκκας: Τι δημιούργησε τον κρατήραΣύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, ο κρατήρας σχετίζεται με έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα.
