Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο
ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας Χειμερινή ώρα Οκτώβριος Ρολόι

Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο

Η ημέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Πότε αλλάζει η ώρα τον Οκτώβριο
Πλησιάζει η Κυριακή που αλλάζουμε την ώρα.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα.

Τότε οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, από τις 04:00 στις 03:00, χαρίζοντας μια επιπλέον ώρα ύπνου.

Με την αλλαγή αυτή, «κερδίζουμε» τη μία ώρα ύπνου που «θυσιάσαμε» την άνοιξη, όταν χάριν της θερινής ώρας τα ρολόγια γύρισαν μία ώρα μπροστά.

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετ, αλλάζουν αυτομάτως την ώρα. Χειροκίνητα γίνεται η διαδικασία μόνο για τα παραδοσιακά ρολόγια.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026, οπότε και θα επανέλθει η θερινή.

Η εποχική αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε τμήματα του Καναδά, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής.

Παρά τη μακρά παράδοση, ειδικοί στην υγεία επισημαίνουν ότι η ξαφνική μεταβολή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευεξία και τους βιορυθμούς των ανθρώπων.

Γιατί αλλάζει η ώρα

Τη δεκαετία του ’70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Κλείσιμο
Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

