Καιρός: Βροχές σήμερα κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Στην Κέα χθες το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα με τις βροχές να συνεχίζονται το πρωί στις Κυκλάδες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ οι θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Aπό την Πέμπτη θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδος της θερμοκρασίαςΣε συμφωνία με τα προγνωστικά στοιχεία, τα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και τα βορειοανατολικά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως τις 17:40 το απόγευμα της Τρίτης 07/10. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 17:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα έχει καταγραφεί στην Κέα και είναι ίσο με 49,2 χιλιοστά.Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά με εντονότερα φαινόμενα στη Θράκη όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, ενώ τοπικά έντονα θα είναι τα φαινόμενα στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα από τις μεσημεριανές ώρες και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από το απόγευμα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12-13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 16-18, στη Θεσσαλία από 8 έως 19-21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 18-19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 18-21, στα Επτάνησα από 10 έως 18-20, στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-19 βαθμούς και στην Κρήτη από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ αλλά στα νοτιότερα πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18-19 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με λίγες βροχές έως το μεσημέρι και βελτίωση στη συνέχεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 15-16 βαθμούς.Σχεδόν αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη.Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς .