Αναστάτωση στη Βάρκιζα: Περαστικός εντόπισε όπλο σε παραλία
Το όπλο βρέθηκε με άδειο γεμιστήρα και έφερε εμφανή σημάδια εκτεταμένης οξείδωσης - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Ένα όπλο εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι (15/4) από ιδιώτη στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης και στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία παρέλαβαν το όπλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για πυροβόλο όπλο χωρίς κλείστρο και με άδειο γεμιστήρα, το οποίο έφερε εμφανή σημάδια εκτεταμένης οξείδωσης, γεγονός που παραπέμπει σε παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό.

Το όπλο κατασχέθηκε από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Βουλιαγμένης του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, που έχει αναλάβει την προανάκριση, ενώ πρόκειται να αποσταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω εξέταση.
