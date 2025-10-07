Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που φυλούσε τα ναρκωτικά έγκλειστου σε φυλακές - Κοκαΐνη, κάνναβη και mdma
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που φυλούσε τα ναρκωτικά έγκλειστου σε φυλακές - Κοκαΐνη, κάνναβη και mdma
Ο έγκλειστος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών και όπλων
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 42χρονη κατηγορούμενη για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι η 42χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμού ενός έγκλειστου σε φυλακές, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην ίδια περιοχή για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.
Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 42χρονη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της, καθώς και σε σωματικές έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-1 κιλό και 471 γραμμάρια κοκαΐνης,
-784 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),
-956 γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,
-410 γραμμάρια κάνναβης τύπου «skunk»
Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι η 42χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμού ενός έγκλειστου σε φυλακές, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην ίδια περιοχή για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.
Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 42χρονη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της, καθώς και σε σωματικές έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-1 κιλό και 471 γραμμάρια κοκαΐνης,
-784 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),
-956 γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,
-410 γραμμάρια κάνναβης τύπου «skunk»
Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα
Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα
Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα