Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που φυλούσε τα ναρκωτικά έγκλειστου σε φυλακές - Κοκαΐνη, κάνναβη και mdma
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά Κάνναβη Φυλακή

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που φυλούσε τα ναρκωτικά έγκλειστου σε φυλακές - Κοκαΐνη, κάνναβη και mdma

Ο έγκλειστος είχε συλληφθεί τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών και όπλων

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονη που φυλούσε τα ναρκωτικά έγκλειστου σε φυλακές - Κοκαΐνη, κάνναβη και mdma
Συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 42χρονη κατηγορούμενη για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών προέκυψε ότι η 42χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμού ενός έγκλειστου σε φυλακές, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στην ίδια περιοχή για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.
Συνελήφθη 42χρονη που κατείχε ναρκωτικά για λογαριασμό έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα


Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 42χρονη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της, καθώς και σε σωματικές έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1 κιλό και 471 γραμμάρια κοκαΐνης,
-784 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),
-956 γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,
Κλείσιμο
-410 γραμμάρια κάνναβης τύπου «skunk»

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.


Ειδήσεις σήμερα:

Μυστήριο με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα

Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας: Το σενάριο του «εκλογικού ψηφοδελτίου» στο τραπέζι, αντί για κόμμα

Δύο χρόνια μετά τη σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ «Supernova» Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης