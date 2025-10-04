Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Σύλληψη 32χρονου στην Αθήνα για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν πάνω από 9 κιλά ηρωίνης
Στην κατοικία του εντοπίστηκαν ουσίες για τη νόθευση ναρκωτικών, ζυγαριές ακριβείας, αλλά και φυσίγγια
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα, έναν 32χρονο αλλοδαπό για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση 32χρονου.
Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή της Αθήνας και συνελήφθη, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη άνω των 9,4 κιλών, μεγάλη ποσότητα ουσιών νόθευσης καθώς και ανάλογο εξοπλισμό.
Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία του, βρέθηκαν -μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
• 9.419,9 γραμμάρια ηρωίνης,
• 4.410 γραμμάρια γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης,
• 3.700 γραμμάρια καφέ σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλη για την νόθευση ηρωίνης,
• 2 θερμοκολλητικά σακούλας, κατάλληλα για τη σφράγιση συσκευασιών,
• ρολό διάφανης μεμβράνης κατάλληλο για την περιτύλιξη συσκευασιών,
• υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας πίεσης 19 τόνων, με τα εξαρτήματά της,
• 2 μεταλλικές πλάκες και 2 ξύλινα καλούπια,
• μεταλλικό γρύλο και 4 ηλεκτρικούς αναδευτήρες,
• 39 φυσίγγια,
• αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,
• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• 116,60 ευρώ, καθώς και
• κινητό τηλέφωνο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
