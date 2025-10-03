Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Αγαπηδάκη: Δωρεάν η πρόσβαση στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Αγαπηδάκη: Δωρεάν η πρόσβαση στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανακοίνωσε δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία
Δωρεάν θα χορηγούνται στους ασφαλισμένους που τα έχουν ανάγκη τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, όπως δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που αναφέρθηκε στα δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ». Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την παχυσαρκία των ενηλίκων και το δεύτερο την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας για πολίτες που έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, διαβήτη ή καρδιοπάθειες.
«Όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 37 θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο/Γενικό Ιατρό αν δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην περιοχή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξετάσεων και στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία είναι πολύ υψηλού κόστους», είπε η κυρία Αγαπηδάκη στον ΑΝΤ1.
Η παχυσαρκία, πρόσθεσε η υπουργός, συνδέεται με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Η έρευνα δείχνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας είναι συχνότερα στα φτωχότερα νοικοκυριά, καθώς λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στα νέου τύπου φάρμακα.
«Για αυτό καλύπτουμε τη δαπάνη αυτή, ώστε οι συμπολίτες μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα αυτά δωρεάν. Παράλληλα, θα παρέχεται υποχρεωτικά διατροφική συμβουλευτική, ώστε να διασφαλιστούν καλά αποτελέσματα», πρόσθεσε.
«Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας για τους πολίτες που έχουν διαγνωστεί με υπέρταση, διαβήτη ή καρδιοπάθειες μέσα από το πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών» εξήγησε η αναπληρώτρια υπουργός.
Όσοι ασφαλισμένοι εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία θα λάβουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό με SMS για να κάνουν εξετάσεις.
«Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές βλάβες στα νεφρά σε ομάδες ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νεφρική ανεπάρκεια», ανέφερε.
