Καρυστιανού: Να στείλουμε στον κ. Πλακιά να διαβάσει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ
«Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι στο σημείο που είμαστε η κάθαρση μπορεί μόνο αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του»
Για όσα είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά και την αλλαγή που θα έρθει από την κοινωνία μίλησε το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού.
Όπως είπε στο MEGA για όσα ανέφερε η κυρία Κοβέσι στο τελωνείο του Πειραιά, «αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς»,
Αναφερόμενη ,δε, στο άρθρο 86 του Συντάγματος, η κυρία Καρυστιανού είπε ότι «είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της».
Η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να σχολιάσει και την ανάρτηση Πλακιά για τη θεωρία περί λαθρεμπορίου στα τρένα στα Τέμπη και απάντησε «ίσως ο κύριος Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία».
«Το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας» είπε, επίσης, για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι προσθέτοντας ότι «εάν οι σακούλες με τις σορούς ανοίξουν μόνο για το DNA τότε θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία».
Ερωτηθείσα, τέλος, για όσα ακούγονται περί εμπλοκής της στην ενεργό πολιτική, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε «ελπίζω και προσεύχομαι να βγει κάτι καθαρό και καινούργιο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της χώρας, η ζωή μας κι όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η προσευχή μου καθημερινά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι στο σημείο που είμαστε η κάθαρση μπορεί μόνο αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του είναι προφανές»
