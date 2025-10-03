Καρυστιανού: Να στείλουμε στον κ. Πλακιά να διαβάσει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

«Εγώ είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι στο σημείο που είμαστε η κάθαρση μπορεί μόνο αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του»