Βίντεο από τη σπείρα των Ρομά που άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων - Πώς έκλεψαν πάνω από 2 εκατ. ευρώ
Βίντεο από τη σπείρα των Ρομά που άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων - Πώς έκλεψαν πάνω από 2 εκατ. ευρώ
Σε περίπτωση άρνησης οι δράστες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν βία - 22χρονος και συνεργοί του είχαν μαζί τους τα κλοπιμαία όταν τους εντόπισαν οι αστυνομικοί
Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε και έκλεβε κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.
Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου σε Άνω Λιόσια, Αχαρνές και Ζεφύρι, συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 56, 39 και 22 ετών, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι συνεργοί που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι – κατά περίπτωση – σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ληστεία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απείθεια.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τα μέσα Ιουνίου 2025, με βασικό στόχο την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών από ηλικιωμένους. Τα μέλη χωρίζονταν σε δύο ομάδες: την ομάδα της «τηλεφωνικής προσέγγισης», που λειτουργούσε από χώρο-στρατηγείο στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, και τις «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου».
Η τηλεφωνική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, καλούσε ηλικιωμένους από τηλεφωνικούς καταλόγους, συστηνόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές και επικαλούνταν ανύπαρκτα προβλήματα, όπως διαρροή ρεύματος ή πρόστιμο της εφορίας. Έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν κοσμήματα και χρήματα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και να τα αφήνουν σε σημεία που υπέδειχναν. Εκεί παρενέβαιναν τα επιχειρησιακά μέλη, που τα παραλάμβαναν.
Σε περίπτωση άρνησης, οι δράστες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν βία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ηλικιωμένων. Από τις 20 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, η οργάνωση φέρεται να διέπραξε μία ληστεία και 47 κλοπές (εκ των οποίων πέντε απόπειρες), με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 2,18 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, οδήγησαν στην κατάσχεση μεγάλου αριθμού αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:
Επιπλέον, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα – μεταξύ τους και ένας ανήλικος – για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σε ξεχωριστές δικογραφίες.
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με τον 22χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο με δύο συνεπιβάτιδες και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει πέταξε καρέκλα στους αστυνομικούς, όμως τελικά συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ σε μία από τις επιβάτιδες του οχήματος βρέθηκαν, κρυμμένα στα ρούχα της, 5.050 ευρώ, δύο χρυσές λίρες, χρυσαφικά και τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που έγινε το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου σε Άνω Λιόσια, Αχαρνές και Ζεφύρι, συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 56, 39 και 22 ετών, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλοι συνεργοί που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι – κατά περίπτωση – σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απάτες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ληστεία, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και απείθεια.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τα μέσα Ιουνίου 2025, με βασικό στόχο την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών από ηλικιωμένους. Τα μέλη χωρίζονταν σε δύο ομάδες: την ομάδα της «τηλεφωνικής προσέγγισης», που λειτουργούσε από χώρο-στρατηγείο στα Άνω Λιόσια και το Ζεφύρι, και τις «επιχειρησιακές ομάδες πεδίου».
Η τηλεφωνική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες, καλούσε ηλικιωμένους από τηλεφωνικούς καταλόγους, συστηνόταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές και επικαλούνταν ανύπαρκτα προβλήματα, όπως διαρροή ρεύματος ή πρόστιμο της εφορίας. Έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν κοσμήματα και χρήματα σε αλουμινόχαρτο ή λεκάνη και να τα αφήνουν σε σημεία που υπέδειχναν. Εκεί παρενέβαιναν τα επιχειρησιακά μέλη, που τα παραλάμβαναν.
Σε περίπτωση άρνησης, οι δράστες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν βία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ηλικιωμένων. Από τις 20 Ιουνίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, η οργάνωση φέρεται να διέπραξε μία ληστεία και 47 κλοπές (εκ των οποίων πέντε απόπειρες), με συνολικό όφελος που ξεπερνά τα 2,18 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, οδήγησαν στην κατάσχεση μεγάλου αριθμού αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:
- 25 κινητά τηλέφωνα,
- καταγραφικό σύστημα καμερών,
- όπλα (καραμπίνες, μαχαίρια, τσεκούρι),
- ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστής, tablets),
- χρυσαφικά, λίρες, ρολόγια,
- «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο και δύο ακόμη οχήματα,
- 10.320 ευρώ σε μετρητά
Επιπλέον, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα – μεταξύ τους και ένας ανήλικος – για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σε ξεχωριστές δικογραφίες.
Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με τον 22χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο με δύο συνεπιβάτιδες και αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει πέταξε καρέκλα στους αστυνομικούς, όμως τελικά συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ σε μία από τις επιβάτιδες του οχήματος βρέθηκαν, κρυμμένα στα ρούχα της, 5.050 ευρώ, δύο χρυσές λίρες, χρυσαφικά και τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα