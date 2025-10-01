Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελεούσα Ρόδου
Στην περιοχή έσπευσαν 30 πυροσβέστες, με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων - Δεν απείλησε οικισμό
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή βόρεια της Ελεούσας Ρόδου το βράδυ της Τετάρτης.
Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά δεν απείλησε οικισμό.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ελεούσα Ρόδου. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 1, 2025
‼️ Σε εξέλιξη η φωτιά πάνω από το πεδίο βολής στην Αρχίπολη. ● Όλες οι δυνάμεις στο σημείο ● Αρκετά δύσβατη η περιοχή Πηγή📹: Χρήστος Ευστρατίου Rodos live news 24h & RLN24Posted by Rodos live news 24h on Wednesday, October 1, 2025
