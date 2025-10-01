Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελεούσα Ρόδου
Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Ελεούσα Ρόδου

Στην περιοχή έσπευσαν  30 πυροσβέστες, με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων - Δεν απείλησε οικισμό

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή βόρεια της Ελεούσας Ρόδου το βράδυ της Τετάρτης.

Στην περιοχή έσπευσαν  και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 11 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.



Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά δεν απείλησε οικισμό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

‼️ Σε εξέλιξη η φωτιά πάνω από το πεδίο βολής στην Αρχίπολη. ● Όλες οι δυνάμεις στο σημείο ● Αρκετά δύσβατη η περιοχή Πηγή📹: Χρήστος Ευστρατίου Rodos live news 24h & RLN24

