Η επιτάχυνση της ελληνικής Δικαιοσύνης το θέμα της συνάντησης Μπούγα με αντιπροσωπεία Βαυαρών βουλευτών
Η επιτάχυνση απονομής και βελτίωσης της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ήταν το βασικό θέμα της συνάντησης του υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα με αντιπροσωπεία της κοινοβουλευτικής ομάδας «Working Group 2», του κόμματος Freie Wähler Landtagsfraktion του κοινοβουλίου του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βαυαρίας.
Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της Δικαιοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα επιτάχυνσης απονομής και βελτίωσης της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενημέρωσε τα μέλη της αντιπροσωπείας των Βαυαρών βουλευτών σχετικά με τις πρόσφατες σημαντικές μεταρρυθμίσεις του υπουργείου, που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη, καθώς και για τη γενικότερη προσπάθεια επιτάχυνσης απονομής της Δικαιοσύνης, τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της και την κατασκευή και βελτίωση των κτιριακών υποδομών.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των υφιστάμενων σχέσεων, καθώς και η διάθεση συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων στα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου.
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
