Τροχαίο στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι - Ένας τραυματίας
ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Οδού Αγίου Όρους
Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (29/9) στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας που είχε σαν αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός ατόμου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα έγινε στο ύψος της Οδού Αγίου Όρους στο Μαρούσι, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Στο σημείο, παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
