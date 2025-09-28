Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων στη Βόρεια Εύβοια - Ένας νεκρός
Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων στη Βόρεια Εύβοια - Ένας νεκρός
Το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στον δρόμο Ροβιές – Όσιος Δαυίδ, κοντά στον οικισμό Παλαιοχώρι
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο με δύο αλλοδαπούς ηλικιωμένους επιβάτες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων, στην οδό Ιστιαία - Ροβιές στη Βόρεια Εύβοια.
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση στο γκρεμό. Η εικόνα της βουτιάς ήταν σοκαριστική και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Παρά το σοκ, ο οδηγός κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε, με δύναμη 20 πυροσβεστών και 7 οχήματα. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του βάθους και του δύσβατου σημείου.
Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ώστε να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.
Ο δρόμος Ροβιές - Όσιος Δαυίδ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με στενά περάσματα και απότομες στροφές, που καθιστούν τις μετακινήσεις δύσκολες, ειδικά σε κακές καιρικές συνθήκες.
Πηγή φωτογραφίας: eviaonline.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση στο γκρεμό. Η εικόνα της βουτιάς ήταν σοκαριστική και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Παρά το σοκ, ο οδηγός κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε, με δύναμη 20 πυροσβεστών και 7 οχήματα. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω του βάθους και του δύσβατου σημείου.
Δυστυχώς, οι ελπίδες για αίσιο τέλος δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο συνοδηγός, ηλικίας άνω των 70 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τους διασώστες, ενώ ο οδηγός κατάφερε να επιβιώσει και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης ενός άνδρα χωρίς αισθήσεις και απεγκλωβίστηκε ένας ακόμη πολυτραυματίας, από γκρεμό στις Ροβιές Ευβοίας και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025
Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ώστε να διαπιστώσουν τι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του οχήματος.
Ο δρόμος Ροβιές - Όσιος Δαυίδ θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος, με στενά περάσματα και απότομες στροφές, που καθιστούν τις μετακινήσεις δύσκολες, ειδικά σε κακές καιρικές συνθήκες.
Πηγή φωτογραφίας: eviaonline.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα