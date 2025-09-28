«Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ» λέει η Μαρία Καρυστιανού

Τι απαντά σε ερώτηση της «Καθημερινής» - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, οι σχέσεις της Μαρίας Καρυστιανού με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πλέον σχεδόν ανύπαρκτες