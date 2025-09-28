Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Τι ισχύει
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Τι ισχύει
Πλήρης διακοπή στη λεωφόρο Αμαλίας την Κυριακή το πρωί
Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της διεξαγωγής του Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure 2025» και του 43ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.
Σήμερα Κυριακή από τις 07:00–13:00 θα ισχύσει πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.
Σύμφωνα με την τροχαία, οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:
- Σταδιακή διακοπή στην Λ. Βασ. Αμαλίας, από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 27-9-2025, και πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα από τις 07:00 έως τις 13:00 την Κυριακή 28-9-2025.
- Σταδιακή διακοπή την Κυριακή 28-9-2025 (00:00–13:00):
- Λ. Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Πλ. Συντάγματος.
- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος προς Λ. Συγγρού.
- Σταδιακή διακοπή την ίδια μέρα (00:00–13:00):
- Λ. Βασ. Σοφίας, από Λ. Βασ. Αμαλίας έως οδό Ζαχάρωφ, και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη.
- Λ. Βασ. Κων/νου:
Σε όλο το μήκος προς Αρδηττού, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Από Σπ. Μερκούρη έως Λ. Βασ. Σοφίας, στο ανερχόμενο ρεύμα, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Σήμερα Κυριακή από τις 07:00–13:00 θα ισχύσει πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα.
Σύμφωνα με την τροχαία, οι ρυθμίσεις έχουν ως εξής:
- Σταδιακή διακοπή στην Λ. Βασ. Αμαλίας, από την οδό Σουρή έως τη Λ. Βασ. Σοφίας, από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 27-9-2025, και πλήρης διακοπή σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα από τις 07:00 έως τις 13:00 την Κυριακή 28-9-2025.
- Σταδιακή διακοπή την Κυριακή 28-9-2025 (00:00–13:00):
- Λ. Συγγρού, από Αθ. Διάκου έως Λ. Βασ. Αμαλίας, προς Πλ. Συντάγματος.
- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος προς Λ. Συγγρού.
- Σταδιακή διακοπή την ίδια μέρα (00:00–13:00):
- Λ. Βασ. Σοφίας, από Λ. Βασ. Αμαλίας έως οδό Ζαχάρωφ, και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη.
- Λ. Βασ. Κων/νου:
Σε όλο το μήκος προς Αρδηττού, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Από Σπ. Μερκούρη έως Λ. Βασ. Σοφίας, στο ανερχόμενο ρεύμα, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Μελεάγρου, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.
- Αραβαντινού, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.
- Κλεάνθους, από Βασ. Γεωργίου Β΄ έως Λ. Βασ. Κων/νου.
- Ακαδημίας, από Χαρ. Τρικούπη έως Λ. Βασ. Σοφίας, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους:
- Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.
- Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.
Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
Στο μεταξύ, το 43ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (07:00) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, μετά την παρέλευση του 36ώρου, στην πόλη της Σπάρτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδρομή είναι ίδια με εκείνη που διένυσε ο αρχαίος Ημεροδρόμος Φειδιππίδης, ο οποίος ζήτησε από τους Σπαρτιάτες να σπεύσουν σε βοήθεια στη Μάχη του Μαραθώνα εναντίον των Περσών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο της σε επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Φιντάν: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan
- Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
- Μελεάγρου, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.
- Αραβαντινού, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.
- Κλεάνθους, από Βασ. Γεωργίου Β΄ έως Λ. Βασ. Κων/νου.
- Ακαδημίας, από Χαρ. Τρικούπη έως Λ. Βασ. Σοφίας, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.
Επιπλέον, απαγορεύεται η κάθετη διέλευση οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής, εκτός από τους ελεγχόμενους κόμβους:
- Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.
- Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.
Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.
Στο μεταξύ, το 43ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (07:00) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, μετά την παρέλευση του 36ώρου, στην πόλη της Σπάρτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδρομή είναι ίδια με εκείνη που διένυσε ο αρχαίος Ημεροδρόμος Φειδιππίδης, ο οποίος ζήτησε από τους Σπαρτιάτες να σπεύσουν σε βοήθεια στη Μάχη του Μαραθώνα εναντίον των Περσών.
Ειδήσεις σήμερα:
Ουρουγουάη: Συνελήφθη πρώην ιερέας, καταζητούμενος εδώ και 17 χρόνια για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο της σε επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Φιντάν: Το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπλόκαρε την εξαγωγή κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς Kaan
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα