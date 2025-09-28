Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου - Τι ισχύει

- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.- Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.- Μελεάγρου, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.- Αραβαντινού, από Ησιόδου έως Λ. Βασ. Κων/νου.- Κλεάνθους, από Βασ. Γεωργίου Β΄ έως Λ. Βασ. Κων/νου.- Ακαδημίας, από Χαρ. Τρικούπη έως Λ. Βασ. Σοφίας, με καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.- Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης.- Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄.Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.Στο μεταξύ, το 43ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου (07:00) κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, μετά την παρέλευση του 36ώρου, στην πόλη της Σπάρτης.Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδρομή είναι ίδια με εκείνη που διένυσε ο αρχαίος Ημεροδρόμος Φειδιππίδης, ο οποίος ζήτησε από τους Σπαρτιάτες να σπεύσουν σε βοήθεια στη Μάχη του Μαραθώνα εναντίον των Περσών.