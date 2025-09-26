Εύη Λαζού - Λασκαρίδη στο Concordia Summit: Ο ωκεανός είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής στη Γη
Εύη Λαζού - Λασκαρίδη στο Concordia Summit: Ο ωκεανός είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής στη Γη
Η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης μίλησε για την ανάγκη προστασίας των θαλασσών - Παρουσίασε το περιβαλλοντικό έργο του Ιδρύματος, με αιχμή το Typhoon Project αλλά και το Cyclone - «Είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος, αλλά μπορούμε να γίνουμε και μέρος της λύσης»
Στο Concordia Annual Summit 2025 στη Νέα Υόρκη, η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Εύη Λαζού – Λασκαρίδη, μίλησε για την πιο πολύτιμη κληρονομιά μας: τη θάλασσα. Από τις προκλήσεις της ρύπανσης μέχρι τη δύναμη της συλλογικής δράσης, παρουσίασε το φιλόδοξο περιβαλλοντικό έργο του Ιδρύματος, με αιχμή το Typhoon Project, και το μήνυμα: «Είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος. Αλλά μπορούμε να γίνουμε και μέρος της λύσης. Πρέπει να αλλάξουμε τη σχέση μας με τη θάλασσα και να ξαναγράψουμε την ιστορία της -γιατί είμαστε οι φωνές των θαλασσών. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας δημιουργήσουμε κύματα αλλαγής μαζί».
Διαβάστε επίσης: Project Typhoon: «Τυφώνας» σαρώνει τα σκουπίδια από τις ακτές
Με αναφορές στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά αλλά και στα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, ξεκίνησε σημειώνοντας ότι προέρχεται «από την Ελλάδα — τη γενέτειρα της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και των Ολυμπιακών Αγώνων». Υπενθύμισε ότι η χώρα είναι γνωστή για το Παρθενώνα, τον Ζορμπά και τη γαστρονομία της, αλλά και για κάτι λιγότερο προβεβλημένο: «Αυτή η μικρή χώρα, στο μέγεθος της Αλαμπάμα, έχει τη 11η μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο».
Όπως τόνισε, η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο φυσικό τοπίο αλλά «τη ραχοκοκαλιά του τρόπου ζωής μας». Υπογράμμισε ότι ο τουρισμός φέρνει σχεδόν το ένα τρίτο του ΑΕΠ και ότι «οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου». Από την εποχή του Οδυσσέα έως τα σημερινά πλοία που μεταφέρουν το παγκόσμιο εμπόριο, σημείωσε, «η θάλασσα ήταν πάντοτε η πηγή ζωής μας».
Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «ζούμε σε έναν μπλε πλανήτη, όπου το 70% της επιφάνειας καλύπτεται από τον ωκεανό».
Επεσήμανε ότι «πάνω από το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε προέρχεται από τη θάλασσα» και ότι αυτή «ρυθμίζει το κλίμα, τροφοδοτεί με πρωτεΐνη δισεκατομμύρια ανθρώπους, στηρίζει την παγκόσμια οικονομία και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ποικιλία ζωής στον πλανήτη».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «ο ωκεανός βρίσκεται υπό πολιορκία» από ρύπανση, υπεραλίευση, κλιματική αλλαγή, οξίνιση και απώλεια βιοποικιλότητας. «Μόλις το 8,4% του ωκεανού είναι σήμερα προστατευμένο — και λιγότερο από 3% ουσιαστικά», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύπανση από πλαστικά, λέγοντας πως «πνίγουν τις θάλασσές μας, καταστρέφουν οικοσυστήματα, απειλούν τη βιοποικιλότητα και τελικά βλάπτουν την ίδια μας την υγεία». Επεσήμανε ότι μικροπλαστικά έχουν εντοπιστεί «στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που πίνουμε, στο φαγητό μας… ακόμη και σε κάθε ανθρώπινο όργανο».
Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, εξήγησε ότι το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2016 «για να τιμήσει την κληρονομιά της θάλασσας και να αναλάβει ευθύνη». Σημείωσε ότι ξεκίνησε με μικρές δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά σύντομα προχώρησε σε πιο τολμηρά σχέδια.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Typhoon Project, που ξεκίνησε το 2019 με κεντρικό εργαλείο το «Typhoon», ένα σκάφος 72 μέτρων το οποίο «καθαρίζει καθημερινά τις απρόσιτες ακτές της Ελλάδας, τεκμηριώνει κάθε εύρημα και λειτουργεί αδιάκοπα 365 μέρες τον χρόνο». Όπως ανέφερε, το πλοίο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 4.280 καθαρισμούς και έχει απομακρύνει περισσότερους από 873 τόνους απορριμμάτων. «Και όμως», είπε, «στα δεύτερα περάσματα καταγράφεται 80% βελτίωση. Με απλά λόγια: η δράση αποδίδει».
Διαβάστε επίσης: Πώς ο «Τυφώνας» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης σαρώνει τα απορρίμματα στη Σάμο - Δείτε βίντεο
Παρουσίασε επίσης το Cyclone Project, που ξεκίνησε το 2024 και επικεντρώνεται σε καθαρισμούς ξηράς γύρω από ποτάμια, λίμνες και αρχαιολογικούς χώρους. «Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο έχει απομακρύνει μιάμιση φορά τον όγκο απορριμμάτων που συνέλεξε ο Typhoon σε έξι χρόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ποσότητες είναι πολλαπλάσιες.
Επεσήμανε ακόμη ότι το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια και ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας «ROVs, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ρύπανσης».
Κλείνοντας την ομιλία, τόνισε: «Ο ωκεανός είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής στη Γη. Αν πεθάνει ο ωκεανός, πεθαίνουμε κι εμείς». Κάλεσε κυβερνήσεις, επιστημονικούς φορείς, ιδιώτες και πολίτες να αναλάβουν ευθύνη, λέγοντας πως «από την επιλογή ενός επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού μέχρι την εθελοντική συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση — κάθε δράση μετρά».
«Είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος, αλλά μπορούμε να είμαστε και μέρος της λύσης. Ας ενώσουμε δυνάμεις και ας δημιουργήσουμε κύματα αλλαγής», κατέληξε.
Το Concordia Annual Summit
Το Concordia Annual Summit, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ για το μέλλον του πλανήτη, πραγματοποιήθηκε φέτος στη Νέα Υόρκη, από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών και την προώθηση λύσεων για τις πιο κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις.
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, μίλησε η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, αναδεικνύοντας όχι μόνο το έργο του Ιδρύματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος -με αιχμή το Typhoon Project, τη μεγαλύτερη ιδιωτική πρωτοβουλία στη Μεσόγειο ενάντια στη θαλάσσια ρύπανση- αλλά και τη σημασία που έχει για την ίδια την Ελλάδα.
Με τη δράση του, το Ίδρυμα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς εικόνας της χώρας: μιας Ελλάδας που πρωτοστατεί στην προστασία του περιβάλλοντος και συμμετέχει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Διαβάστε επίσης: Project Typhoon: «Τυφώνας» σαρώνει τα σκουπίδια από τις ακτές
Με αναφορές στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά αλλά και στα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, ξεκίνησε σημειώνοντας ότι προέρχεται «από την Ελλάδα — τη γενέτειρα της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και των Ολυμπιακών Αγώνων». Υπενθύμισε ότι η χώρα είναι γνωστή για το Παρθενώνα, τον Ζορμπά και τη γαστρονομία της, αλλά και για κάτι λιγότερο προβεβλημένο: «Αυτή η μικρή χώρα, στο μέγεθος της Αλαμπάμα, έχει τη 11η μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο».
Όπως τόνισε, η θάλασσα δεν αποτελεί μόνο φυσικό τοπίο αλλά «τη ραχοκοκαλιά του τρόπου ζωής μας». Υπογράμμισε ότι ο τουρισμός φέρνει σχεδόν το ένα τρίτο του ΑΕΠ και ότι «οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορικού στόλου». Από την εποχή του Οδυσσέα έως τα σημερινά πλοία που μεταφέρουν το παγκόσμιο εμπόριο, σημείωσε, «η θάλασσα ήταν πάντοτε η πηγή ζωής μας».
Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «ζούμε σε έναν μπλε πλανήτη, όπου το 70% της επιφάνειας καλύπτεται από τον ωκεανό».
Επεσήμανε ότι «πάνω από το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε προέρχεται από τη θάλασσα» και ότι αυτή «ρυθμίζει το κλίμα, τροφοδοτεί με πρωτεΐνη δισεκατομμύρια ανθρώπους, στηρίζει την παγκόσμια οικονομία και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ποικιλία ζωής στον πλανήτη».
Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «ο ωκεανός βρίσκεται υπό πολιορκία» από ρύπανση, υπεραλίευση, κλιματική αλλαγή, οξίνιση και απώλεια βιοποικιλότητας. «Μόλις το 8,4% του ωκεανού είναι σήμερα προστατευμένο — και λιγότερο από 3% ουσιαστικά», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη ρύπανση από πλαστικά, λέγοντας πως «πνίγουν τις θάλασσές μας, καταστρέφουν οικοσυστήματα, απειλούν τη βιοποικιλότητα και τελικά βλάπτουν την ίδια μας την υγεία». Επεσήμανε ότι μικροπλαστικά έχουν εντοπιστεί «στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που πίνουμε, στο φαγητό μας… ακόμη και σε κάθε ανθρώπινο όργανο».
Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, εξήγησε ότι το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 2016 «για να τιμήσει την κληρονομιά της θάλασσας και να αναλάβει ευθύνη». Σημείωσε ότι ξεκίνησε με μικρές δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά σύντομα προχώρησε σε πιο τολμηρά σχέδια.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Typhoon Project, που ξεκίνησε το 2019 με κεντρικό εργαλείο το «Typhoon», ένα σκάφος 72 μέτρων το οποίο «καθαρίζει καθημερινά τις απρόσιτες ακτές της Ελλάδας, τεκμηριώνει κάθε εύρημα και λειτουργεί αδιάκοπα 365 μέρες τον χρόνο». Όπως ανέφερε, το πλοίο έχει πραγματοποιήσει πάνω από 4.280 καθαρισμούς και έχει απομακρύνει περισσότερους από 873 τόνους απορριμμάτων. «Και όμως», είπε, «στα δεύτερα περάσματα καταγράφεται 80% βελτίωση. Με απλά λόγια: η δράση αποδίδει».
Διαβάστε επίσης: Πώς ο «Τυφώνας» του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης σαρώνει τα απορρίμματα στη Σάμο - Δείτε βίντεο
Παρουσίασε επίσης το Cyclone Project, που ξεκίνησε το 2024 και επικεντρώνεται σε καθαρισμούς ξηράς γύρω από ποτάμια, λίμνες και αρχαιολογικούς χώρους. «Σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο έχει απομακρύνει μιάμιση φορά τον όγκο απορριμμάτων που συνέλεξε ο Typhoon σε έξι χρόνια», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι ποσότητες είναι πολλαπλάσιες.
Επεσήμανε ακόμη ότι το Ίδρυμα συνεργάζεται στενά με πανεπιστήμια και ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας «ROVs, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την ανίχνευση και χαρτογράφηση της ρύπανσης».
Κλείνοντας την ομιλία, τόνισε: «Ο ωκεανός είναι η ραχοκοκαλιά της ζωής στη Γη. Αν πεθάνει ο ωκεανός, πεθαίνουμε κι εμείς». Κάλεσε κυβερνήσεις, επιστημονικούς φορείς, ιδιώτες και πολίτες να αναλάβουν ευθύνη, λέγοντας πως «από την επιλογή ενός επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού μέχρι την εθελοντική συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση — κάθε δράση μετρά».
«Είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος, αλλά μπορούμε να είμαστε και μέρος της λύσης. Ας ενώσουμε δυνάμεις και ας δημιουργήσουμε κύματα αλλαγής», κατέληξε.
Το Concordia Annual Summit
Το Concordia Annual Summit, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φόρουμ για το μέλλον του πλανήτη, πραγματοποιήθηκε φέτος στη Νέα Υόρκη, από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2025. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει ηγέτες κρατών, διεθνών οργανισμών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών και την προώθηση λύσεων για τις πιο κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις.
Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, μίλησε η Πρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, αναδεικνύοντας όχι μόνο το έργο του Ιδρύματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος -με αιχμή το Typhoon Project, τη μεγαλύτερη ιδιωτική πρωτοβουλία στη Μεσόγειο ενάντια στη θαλάσσια ρύπανση- αλλά και τη σημασία που έχει για την ίδια την Ελλάδα.
Με τη δράση του, το Ίδρυμα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς εικόνας της χώρας: μιας Ελλάδας που πρωτοστατεί στην προστασία του περιβάλλοντος και συμμετέχει ενεργά στην κοινή προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες και βροχές από αύριο
Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε
Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια σε έντονο διάλογο στο Marine One
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα