Πώς η ΕΕ προετοιμάζεται για τις προκλήσεις του μέλλοντος με την «Έκθεση Στρατηγικής Προοπτικής»

Η στρατηγική προοπτική διερεύνηση δεν αφορά την πρόβλεψη ή την ανακάλυψη του μέλλοντος. Αφορά την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο κλάδος της εξερεύνησης διαφορετικών πιθανών μελλοντικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων και των ευκαιριών που μπορεί να παρουσιάσουν, με τρόπο που βοηθά στη διαμόρφωση ενός προτιμότερου μέλλοντος.Για να το πετύχει αυτό, αξιοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη με δομημένο και συστηματικό τρόπο.Η στρατηγική προοπτική διερεύνηση επιδιώκει να ενσωματώσει τέτοιες γνώσεις στη χάραξη πολιτικής, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ετοιμότητα.Επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν καλύτερα τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των πολιτικών που ξεκινούν σήμερα, καθώς και την ανθεκτικότητά τους υπό αποκλίνουσες και εύλογες μελλοντικές σεναριακές καταστάσεις και να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι άτυπες συναντήσεις των λεγόμενων «υπουργών για το Μέλλον», που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και συναντώνται άτυπα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Συζητούν βασικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Το έργο των Υπουργών για το Μέλλον υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ανώτερων υπαλλήλων από τις εθνικές διοικήσεις, οι οποίοι συναντώνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να προετοιμάζουν τις υπουργικές συναντήσεις, να παρακολουθούν τα συμπεράσματά τους και να συνεργάζονται σε θεματικές ομάδες εργασίας.