Η Ryanair αντιδρά για τις καθυστερήσεις σε 12 δρομολόγιά της σήμερα στην Αθήνα
Επηρεάστηκαν 2.000 επιβάτες από τις καθυστερήσεις - Η εταιρεία ζητεί κατεπείγουσα μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC)
Οργισμένη αντίδραση από την αεροπορική χαμηλού κόστους Ryanair που κάνει λόγο για ένα «χαοτικό» Σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη (ATC) μετά τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν σήμερα σε 12 δικά της δρομολόγια στο αεροδρόμιο της Αθήνας, επηρεάζοντας πάνω από 2.000 επιβάτες.
Οι καθυστερήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλονται στη βλάβη στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤC) στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η εταιρεία, «μέχρι στιγμής το 2025 (1 Ιανουαρίου - 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της εταιρείας έχουν υποστεί άδικες καθυστερήσεις άδικα λόγω κακοδιαχείρισης του ελληνικού ATC και ελλείψεων προσωπικού, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 5η χειρότερη θέση ως προς τις υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη».
Όπως υποστηρίζει η μεγαλύτερη αεροπορική χαμηλού κόστους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Ursula von "Derlayed-Again", όπως την ονομάζει χαρακτηριστικά η εταιρεία αλλάζοντας το όνομά της προκειμένου να δώσει έμφαση στις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις (delay= καθυστέρηση) «έχει δεσμευτεί να προσφέρει ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, ωστόσο εξακολουθεί να επιτρέπει επαναλαμβανόμενα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, διαταράσσοντας τις πτήσεις και δημιουργώντας προβλήματα στους επιβάτες. Η Ryanair διεξάγει εδώ και καιρό εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της ΕΕ και καλεί και τους ίδιους τους επιβάτες να αναλάβουν πρωτοβουλία απαιτώντας, με επιστολές, τη μεταρρύθμιση του συστήματος».
Σε επίσημη δήλωσή του, εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε: «Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στους ελέγχους εναέριας κυκλοφορίας (ATC) απόρροια των επαναλαμβανόμενων ελλείψεων προσωπικού σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, μια ακόμη βλάβη εξοπλισμού σήμερα 20/8, αυτή τη φορά στην Αθήνα, προκάλεσε την καθυστέρηση 12 πτήσεων της Ryanair και επηρεάζοντας πάνω από 2.000 επιβάτες της Ryanair. Πότε η Ursula von «Derlayed-Again» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβουν δράση για τη μεταρρύθμιση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ε.Ε. και την προστασία των επιβατών από επαναλαμβανόμενα προβλήματα στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας;».
Σημειωτέον ότι με βάση και τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, EUROCONTROL, η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στον Αύγουστο στη δεύτερη θέση με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με τη Γαλλία και την Ισπανία να βρίσκονται στην πρώτη και την τρίτη αντίστοιχα.
