Θάνος Πλεύρης για τη δολοφονία Μπακογιάννη: Ο Κουφοντίνας είναι ένα δειλό κάθαρμα και δολοφόνος

«Η θέση του είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης - Αντέδρασε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου