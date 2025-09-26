Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Θάνος Πλεύρης για τη δολοφονία Μπακογιάννη: Ο Κουφοντίνας είναι ένα δειλό κάθαρμα και δολοφόνος
«Η θέση του είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν» ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης - Αντέδρασε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου
«Δειλό κάθαρμα» χαρακτήρισε τον Δημήτρη Κουφοντίνα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ανήμερα της επετείου δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη από τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με παρέμβαση στην Ολομέλεια της Βουλής είπε αρχικά: «Σήμερα συμπληρώνονται 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τον τρομοκράτη Κουφοντίνα. Από έναν εγκληματίας, δειλό που έμαθε να σκοτώνει με πιστόλι χωρίς να έχει το θάρρος να κοιτάζει τα θύματα του.
Απέδειξε ότι είναι δειλός καθώς όταν εκβίασε την πολιτεία με απεργία πείνας, όταν είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του τη διέκοψε. Γιατί αυτοί ξέρουν να σκοτώνουν ανθρώπους αλλά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Ο Κουφοντίνας βρίσκεται εκεί που πρέπει όπως αρμόζει σε όλους όσοι στερούν συζύγους από σύντροφο και πατέρα από τα παιδιά τους. Όσους πλήττουν δημοκρατία. Η θέση του είναι εκεί και να σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν».
Η τοποθέτηση του κ. Πλεύρη ωστόσο φαίνεται ότι ενόχλησε την βουλευτή της Νέας Αριστεράς Σίας Αναγνωστοπούλου η οποία άρχισε να φωνάζει χωρίς όμως να ακούγεται τι λέει.
Αντιδρώντας ο υπουργός απάντησε σε αντίστοιχο τόνο: «Όχι δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Ένας δολοφόνος είναι. Βλέπω ότι ενοχλείστε μόλις είπα ότι τον χαϊδεύετε. Ο δολοφόνος ο Κουφοντίνας που η δική σας νεολαία έκανε πορεία και φώναζε ότι γεννήθηκε 17 Νοέμβρη. Τον Κουφοντίνα που του δίνατε άδεια, που πηγαίνατε και τον βλέπατε. Ένα κάθαρμα δολοφόνος είναι που βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι».
