Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού - Δείτε βίντεο
Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού - Δείτε βίντεο

Ήταν ένας από τους 101 που εντοπίστηκαν να έχουν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου στην Αττική - Άλλοι 4 συνελήφθησαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού - Δείτε βίντεο
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Ταχύτητα 187 χλμ/ώρα είχε αναπτύξει οδηγός αυτοκινήτου που εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού κατά τη διάρκεια ελέγχων της τροχαίας το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, εντοπίστηκαν συνολικά 101 οδηγοί να έχουν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και 95 να έχουν κάνει καταναλώσει αλκοόλ με 4 εξ αυτών να συλλαμβάνονται καθώς βρέθηκαν με ένδειξη για αλκοόλ στο αίμα τους άνω του 0.60 mg/l.

-95- παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

