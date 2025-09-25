Κρήτη: Ανησυχία για τις φάλαινες - Εντοπίστηκαν τρεις νεκρές και μία ζωντανή σε νότιες ακτές
Για τα περιστατικά ενημερώθηκαν ο οργανισμός «ΑΡΙΩΝ» και το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών)

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (25/9) στις ακτές της νότιας Κρήτης, όπου εντοπίστηκαν τέσσερα φαλαινωηδή θαλάσσια θηλαστικά ή αλλιώς φυσητήρες, εκ των οποίων οι τρεις ήταν νεκροί και ο ένας ζωντανός. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν το ΕΛΚΕΘΕ, ο οργανισμός «ΑΡΙΩΝ» και τοπικές αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το neakriti.gr,  το πρωί της Πέμπτης σήμανε συναργεμός στις τοπικές Αρχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, όταν κάποιοι φυσητήρες (ζιφιοί) ξεβράστηκαν από το Νότιο Κρητικό πέλαγος στις ακτές της νότιας Κρήτης.

Κάτοικοι και επισκέπτες αντίκρισαν στην ακτή του Κερατόκαμπου ένα νεκρό φαλαινοειδές. Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατοκάμπου «Η Βίγλα» έσπευσαν να ενημερώσουν τις Αρχές και το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών).

Ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ τόνισε πως το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου και οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ». Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι πρόκειται συνολικά για τέσσερα κήτη, τρία νεκρά και ένα ζωντανό.

Για το νεκρό κήτος που μεταφέρθηκε από τον Καλικοβρέχτη στο Μύρτο, στήθηκε επιχείρηση με επιστήμονες και τον κτηνίατρο Μιχάλη Σπυριδάκη από την Ιεράπετρα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.

Όλα τα περιστατικά σημειώθηκαν ανάμεσα στον Κερατόκαμπο Βιάννου και τον Μύρτο Ιεράπετρας. Η αντίδραση του Δήμου Βιάννου ήταν άμεση, καθώς η φάλαινα μήκους 6 μέτρων οδηγήθηκε σε ειδικό λάκκο για επιχωμάτωση. Για τη δεύτερη φάλαινα στον «Καλικοβρέχτη» επιλήφθηκε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Ο κτηνίατρος Μιχάλης Σπυριδάκης πήρε δείγματα από τα σπλάχνα του κήτους στην παραλία του Μύρτου για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ την ίδια ώρα, εντοπίστηκε και τρίτο νεκρό κήτος στα παράλια της Βιάννου.

