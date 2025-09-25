Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Ηράκλειο: Νεκρή φάλαινα ξεβράστηκε σε παραλία στον Κερατόκαμπο
Την υπόθεση έχει αναλάβει ο οργανισμός «ΑΡΙΩΝ»
Μία φάλαινα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης (25/9) σε παραλία στον Κερατόκαμπο νότια του Ηρακλείου της Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, κάτοικοι και επισκέπτες του Κερατόκαμπου ήρθαν αντιμέτωποι με το θλιβερό θέαμα και ήρθαν σε επικοινωνία με τις Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου και το Ενυδρείο Κρήτης.
Ο διευθυντής του Ενυδρείου, Δρ. Ιωάννης Παπαδάκης, δήλωσε πως το θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου. Έτσι, οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ».
