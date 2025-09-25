Τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά ανδρικά ονόματα: Από τον Γεώργιο μέχρι τον Ανδρέα - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από το 1940 έως σήμερα

Η ιστορία ενός ονόματος είναι τις περισσότερες φορές η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας. Οι επιλογές των γονιών δεν γίνονται ποτέ τυχαία. Αντανακλούν τις παραδόσεις, την πίστη, τις οικογενειακές επιρροές αλλά και τα κοινωνικά ρεύματα κάθε εποχής. Γι’ αυτό και τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που αποτυπώνουν την πορεία των 20 πιο συνηθισμένων ανδρικών ονομάτων στην Ελλάδα από το 1940 μέχρι το 2021, λειτουργούν σαν ένας καθρέφτης: μας δείχνουν πώς άλλαξε η ελληνική κοινωνία, χωρίς να χάσει όμως ποτέ την επαφή με τις ρίζες της.Στην κορυφή αυτού του καταλόγου, σχεδόν ακλόνητο, βρίσκεται το όνομα Γεώργιος. Στη δεκαετία του 1940, περίπου το 10,6% των αγοριών βαπτίζονταν Γιώργηδες. Οκτώ δεκαετίες αργότερα, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 7,6%, ωστόσο το όνομα εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση. Ο Γιώργος υπήρξε πάντα το πιο «ελληνικό» όνομα, με θρησκευτικό βάθος λόγω του Αγίου Γεωργίου, αλλά και με κοινωνικό εκτόπισμα.Πίσω του ακολουθούν: ο Κωνσταντίνος, ο Ιωάννης, ο Δημήτριος και ο Νικόλαος. Μαζί με τον Γεώργιο σχηματίζουν μια αμετακίνητη πεντάδα που επιβίωσε από τον πόλεμο και τον εμφύλιο, πέρασε αλώβητη από τη μετανάστευση της δεκαετίας του ’60, συνέχισε ακάθεκτη στα χρόνια της Μεταπολίτευσης και εξακολουθεί να στέκει στην κορυφή ακόμη και σήμερα. Με αισθητά μικρότερη δημοφιλία, πάντως, απ’ όσο πριν 80 χρόνια. Το συνολικό ποσοστό ονοματοδοσίας των πέντε αυτών ονομάτων σύμφωνα με την απογραφή του 2021 ήταν 30,11%. Τρία στα δέκα Ελληνόπουλα έχουν αυτά τα πέντε ονόματα. Το αντίστοιχο ποσοστό το 1940 ήταν 40,12%! Δηλαδή τέσσερα στα δέκα αγόρια είχαν αυτά τα δημοφιλή ονόματα. Αξιοπρόσεκτη μείωση. Όπως και το ότι το Ιωάννης βρίσκεται στη δεύτερη θέση αντί του Κωνσταντίνου από τη δεκαετία του 1970.