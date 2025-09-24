Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Ενδοοικογενειακή βία Ένστολοι Καταγγελία

Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά

Ο 43χρονος πρώην σύζυγος διέφυγε πριν φτάσουν οι Αστυνομικοί στο σπίτι που βρισκόταν η 34χρονη την ώρα της επίθεσης

Ηράκλειο: Κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της πως τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά
Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της - ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας - την εξύβρισε, τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί ο φερόμενος δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Πηγή: NeaKriti

