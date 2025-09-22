Καραστάθης για τον σεισμό στο Άγιο Όρος: Έχουν καταγραφεί 1.900 δονήσεις από πέρσι τον Ιούνιο, είμαστε επιφυλακτικοί

Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δυναμική για δόνηση κάπως μεγαλύτερη του 5,3 που σημειώθηκε τον φετινό Ιούνιο - Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για τα παλιά κτίσματα στο Άγιο Όρος, είπε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού