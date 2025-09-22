Καραστάθης για τον σεισμό στο Άγιο Όρος: Έχουν καταγραφεί 1.900 δονήσεις από πέρσι τον Ιούνιο, είμαστε επιφυλακτικοί
Το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δυναμική για δόνηση κάπως μεγαλύτερη του 5,3 που σημειώθηκε τον φετινό Ιούνιο - Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για τα παλιά κτίσματα στο Άγιο Όρος, είπε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού
Για τη σεισμική δόνηση των 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος τα ξημερώματα της Κυριακής μίλησε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.
«Η δόνηση που σημειώθηκε μεγέθους 4,8 Ρίχτερ εντάσσεται στην ακολουθία που έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2024 με περίπου 1.900 σεισμούς μέχρι σήμερα, και κορυφώθηκε τον φετινό Ιούνιο με τον σεισμό του 5,3. Μετά από αυτή τη δόνηση αυτή, έχουν ακολουθήσει περίπου 390 σεισμοί με μικρότερα μεγέθη του 5,3. Η σημερινή δόνηση θα μπορούσε μνα υποδεικνύει ένα μετασεισμικό χαρακτήρα» είπε ο κ. Καραστάθης, μιλώντας στο Action24.
«Πρόκειται για ένα ρήγμα, που μπορεί να δώσει λίγο μεγαλύτερο του 5,3 και γι' αυτό έχουμε επιφυλάξεις. Δεν έχουμε πάρει ακόμα τις τιμές που θα θέλαμε και γι' αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Αυτό δεν σημαίνει πως κατ' ανάγκη περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό. Υπάρχει ακολουθία με μικρότερα μεγέθη και γι' αυτό είμαστε κάπως αισιόδοξοι» συνέχισε ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Για το αν υπάρχει ανησυχία για τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος, σημείωσε πως δονήσεις όπως η σημερινή «είναι ανεκτές από τα μοναστήρια και τον χώρο. Ωστόσο, πάντα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για τα παλαιότερα, κυρίως, κτίσματα».
