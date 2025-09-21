«Η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο» - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα 21 Σεπτεμβρίου
H ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στο κέντρο
Η Αθήνα θα αδειάσει από αυτοκίνητα και σήμερα Κυριακή (21/9), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αθήνα χωρίς Αυτοκίνητο».
Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη της βιώσιμης κινητικότητας, προσκαλώντας πολίτες και επισκέπτες να γνωρίσουν το κέντρο με τα πόδια, το ποδήλατο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτόν, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στο κέντρο.
Στο χρονικό αυτό διάστημα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους του Δήμου Αθηναίων, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο για πεζούς και ποδηλάτες.
Κλείνει η Αθηνάς, Καραγεώργη Σερβίας, Περικλέους μέχρι και Ερμού.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Η Αθήνα γιορτάζει τη βιώσιμη κινητικότητα, προσφέροντας βιωματικές εμπειρίες που επιτρέπουν τη διάδραση μεταξύ κατοίκων και επισκεπτών ως κοινή προσπάθεια για βιωσιμότητα στον τουρισμό, με όρους ποιότητας.
Διακοπές κυκλοφορίας στην Αθήνα 21/9 από τις 20:00-23:00Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η διακοπή της κυκλοφορίας ξεκίνησε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 23:00.
Εκδηλώσεις και δράσεις για όλουςΚατά τη διάρκεια του 24ώρου, η «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο» θα φιλοξενήσει μία σειρά από ενδιαφέρουσες δράσεις για όλους: από πρωτότυπα εργαστήρια, δραστηριότητες για παιδιά, ποδήλατα, πατίνια μέχρι μουσικές παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μεταμεσονύκτιες προβολές και πολλές ακόμη εκπλήξεις.
