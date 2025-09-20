Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί μέχρι το βράδυ της Κυριακής για την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»
Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί μέχρι το βράδυ της Κυριακής για την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη από το Σάββατο 20/9 στις 20:00

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί μέχρι το βράδυ της Κυριακής για την ημέρα «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λόγω της διοργάνωσης των εκδηλώσεων με τίτλο «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο».

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη από το Σάββατο 20/9, ώρα 20:00, έως την Κυριακή 21/9, ώρα 23:00 σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, διεκόπη η κυκλοφορία:

• Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.

• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

