Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, του πέταξαν νερά και καφέδες - Δείτε βίντεο
Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, του πέταξαν νερά και καφέδες - Δείτε βίντεο
Είσαι ανίκανος και ανεπιθύμητος, φώναζαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι Σερρών στον Γιάννη Ανδριανό, που βρέθηκε στην πόλη για μιλήσει στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας
Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού, το πρωί του Σαββάτου στις Σέρρες, προκειμένου να μιλήσει στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας.
Ομάδα περίπου 100 αγροτών και κτηνοτρόφων που ήταν συγκεντρωμένοι στον χώρο της Serexpo ξέσπασαν όταν είδαν τον κ. Ανδριανό μετά το τέλος της ομιλίας του, ξεκίνησαν να τον αποδοκιμάζουν. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους αγρότες να πετούν νερά και καφέδες, ενώ ο υφυπουργός κατάφερε να αποχωρήσει από το σημείο με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.
«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν- μεταξύ άλλων- στον Υφυπουργό, ενώ ένας αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, γεμάτος αγωνία του είπε «έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα».
Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Serexpo, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.
Πηγή: InfoNews24 - EpilogesTV
Ειδήσεις σήμερα:
«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν
Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
Ομάδα περίπου 100 αγροτών και κτηνοτρόφων που ήταν συγκεντρωμένοι στον χώρο της Serexpo ξέσπασαν όταν είδαν τον κ. Ανδριανό μετά το τέλος της ομιλίας του, ξεκίνησαν να τον αποδοκιμάζουν. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους αγρότες να πετούν νερά και καφέδες, ενώ ο υφυπουργός κατάφερε να αποχωρήσει από το σημείο με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.
«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν- μεταξύ άλλων- στον Υφυπουργό, ενώ ένας αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, γεμάτος αγωνία του είπε «έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα».
Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Serexpo, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.
Πηγή: InfoNews24 - EpilogesTV
Ειδήσεις σήμερα:
«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν
Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο
Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα