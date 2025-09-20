Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, του πέταξαν νερά και καφέδες - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες Αγρότες Κτηνοτρόφοι Προπηλακισμός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, του πέταξαν νερά και καφέδες - Δείτε βίντεο

Είσαι ανίκανος και ανεπιθύμητος, φώναζαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι Σερρών στον Γιάννη Ανδριανό, που βρέθηκε στην πόλη για μιλήσει στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, του πέταξαν νερά και καφέδες - Δείτε βίντεο
75 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού, το πρωί του Σαββάτου στις Σέρρες, προκειμένου να μιλήσει στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας.

Ομάδα περίπου 100 αγροτών και κτηνοτρόφων που ήταν συγκεντρωμένοι στον χώρο της Serexpo ξέσπασαν όταν είδαν τον κ. Ανδριανό μετά το τέλος της ομιλίας του, ξεκίνησαν να τον αποδοκιμάζουν. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους αγρότες να πετούν νερά και καφέδες, ενώ ο υφυπουργός κατάφερε να αποχωρήσει από το σημείο με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Σέρρες: Αγρότες & κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον Υφ. Αγρ. Ανάπτυξης (20/09/2025)


«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν- μεταξύ άλλων- στον Υφυπουργό, ενώ ένας αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, γεμάτος αγωνία του είπε «έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα».



Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Serexpo, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Πηγή: InfoNews24 - EpilogesTV


Ειδήσεις σήμερα:

«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου που πήγε ο Σενγκούν

Προπαγανδιστική αφίσα της Χαμάς για τους 48 εναπομείναντες ομήρους - Τους παρομοιάζει με αγνοούμενο για 39 χρόνια Ισραηλινό πιλότο

Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο Ρέθυμνο τα ξημερώματα - Πέταξαν αγόρι με το κεφάλι σε βιτρίνα, δείτε βίντεο
75 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης