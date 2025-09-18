Παύλος Φύσσας: Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Παύλος Φύσσας: Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες

Καθ΄όλη τη διάρκεια της πορείας, οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης παρέμειναν κλειστοί, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά - Άνοιξαν και οι 4 σταθμοί του μετρό που είχαν κλείσει

Παύλος Φύσσας: Ολοκληρώθηκε η πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του στη Θεσσαλονίκη - Δείτε φωτογραφίες
Πλήθος κόσμου έδωσε το δυναμικό παρών στην πορεία για τα δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στη Θεσσαλονίκη.

Η πορεία ξεκίνησε στις 18:00 στην Καμάρα, όπου παρευρέθηκαν άτομα  του αντιεξουσιαστικού χώρου, μαζί με αριστερές συλλογικότητες και άτομα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της πορείας, οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης παρέμειναν κλειστοί, ωστόσο πλέον η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.


Σημειώνεται ότι οι Αρχές είχαν επίσης δώσει εντολή να κλείσουν οι σταθμοί  «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό της Θεσσαλονίκης από τις 16:00 - οι οποίοι επίσης έχουν ανοίξει.


