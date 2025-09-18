Επεισόδια στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Πάτρα - Δείτε βίντεο
Επεισόδια στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Πάτρα - Δείτε βίντεο
Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα και χημικά - Πληροφορίες αναφέρουν πως υπήρξε μία προσαγωγή
Επεισόδια μικρής έντασης σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της πορείας μνήμης για την επέτειο του θανάτου του Παύλου Φύσσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου «Πελοπόννησος», τα επεισόδια έλαβαν χώρα στην οδό Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη.
Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα και χημικά.
Πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου αναφέρουν πως υπήρξε μία προσαγωγή.
Να σημειωθεί ότι στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστές πορείες για τον Παύλο Φύσσα, με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων.
Φωτογραφίες: tempo24, «Πελοπόννησος»
