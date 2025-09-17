Θανατηφόρο τροχαίο στη Λένορμαν - Νεκρός 40χρονος αναβάτης μηχανής
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λένορμαν - Νεκρός 40χρονος αναβάτης μηχανής
To τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν
Τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής ηλικίας 40 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης την οδό Λένορμαν.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.
Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ανατροπή της μηχανής, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να υπέστη ανακοπή
