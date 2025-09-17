Ανήλικες στην Πάτρα υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
Ανήλικες στην Πάτρα υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
Τέσσερα τα κορίτσια που έκαναν bullying σε βάρος της 13χρονης το μεσημέρι της Τρίτης έξω από γυμνάσιο της Πάτρας
Στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας από 13 έως 15 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα για bullying σε βάρος 13χρονης την οποία υποχρέωσαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια ενώ την ίδια ώρα κατέγραφαν το σκηνικό σε βίντεο.
Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Πηγή: pelop.gr
Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.
Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Πηγή: pelop.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα