Ανήλικες στην Πάτρα υποχρέωσαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ανήλικες Bullying Πόδια

Τέσσερα τα κορίτσια που έκαναν bullying σε βάρος της 13χρονης το μεσημέρι της Τρίτης έξω από γυμνάσιο της Πάτρας

4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας από 13 έως 15 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα για bullying σε βάρος 13χρονης την οποία υποχρέωσαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια ενώ την ίδια ώρα κατέγραφαν το σκηνικό σε βίντεο.

Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: pelop.gr

4 ΣΧΟΛΙΑ

