Τροχαίο με τρεις τραυματίες σε επαρχιακή οδό του Ναυπλίου - Δείτε φωτογραφίες
Τα δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου - Κορίνθου, κοντά στο ύψος της Αγίας Τριάδας.
Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε στις 6 τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη, από σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων στην Επαρχιακή οδό Ναυπλίου - Κορίνθου, κοντά στο ύψος της Αγίας Τριάδας.
Ήταν τόση η σφοδρότητα της σύγκρουσης ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των τριών τραυματιών που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ναυπλίου.
Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο
