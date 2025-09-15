Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη
Νέα στοιχεία φαίνεται να έχουν στα χέρια τους οι Αρχές για το πέμπτο κατά σειρά βρέφος που πέθανε στην Αμαλιάδα
Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη που έχει αποδοθεί και επίσημα σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστών.
Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, μετά την προφυλάκιση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η Αστυνομία κατάσχεσε τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του μικρού Παναγιώτη έπειτα από νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για την υπόθεση.
«Δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η υποξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου, που προφυλακίστηκε μετά την ομολογία της για τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών. Ωστόσο, η ίδια αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση, αν και κατέληξε στο σπίτι του στην Αμαλιάδα κι ενώ ήταν υπό τη φροντίδα της.
Το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστώνΣτο περίπου 100 σελίδων πόρισμα, οι ιατροδικαστές – μέλη της επιτροπής αποκλείουν ότι ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και προβάλλουν ως αιτία θανάτου την υποξία.
