Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Διακοπή ρεύματος στο Μαρούσι - Προβλήματα στην περιοχή του ΟΑΚΑ από ξαφνικό μπλακ άουτ
Διακοπή ρεύματος στο Μαρούσι - Προβλήματα στην περιοχή του ΟΑΚΑ από ξαφνικό μπλακ άουτ
Ιδιαίτερα προβλήματα ανέφεραν καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής
Ξαφνικό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μαρούσι, με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρήσεις.
Πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ σε άλλα σημεία καταγράφηκαν συνεχείς διακοπές, δημιουργώντας ανησυχία για πιθανές ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές.
Ιδιαίτερα προβλήματα ανέφεραν καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς «έπεσαν» τα ταμειακά συστήματα και τα τερματικά συναλλαγών.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ σε άλλα σημεία καταγράφηκαν συνεχείς διακοπές, δημιουργώντας ανησυχία για πιθανές ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές.
Ιδιαίτερα προβλήματα ανέφεραν καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς «έπεσαν» τα ταμειακά συστήματα και τα τερματικά συναλλαγών.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα