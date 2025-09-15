Διακοπή ρεύματος στο Μαρούσι - Προβλήματα στην περιοχή του ΟΑΚΑ από ξαφνικό μπλακ άουτ
ΕΛΛΑΔΑ
Μαρούσι Διακοπές ρεύματος

Ιδιαίτερα προβλήματα ανέφεραν καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής

Φρίξος Δρακοντίδης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ξαφνικό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μαρούσι, με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επιχειρήσεις.

Πολλά νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ σε άλλα σημεία καταγράφηκαν συνεχείς διακοπές, δημιουργώντας ανησυχία για πιθανές ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές.

Ιδιαίτερα προβλήματα ανέφεραν καταστήματα και επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς «έπεσαν» τα ταμειακά συστήματα και τα τερματικά συναλλαγών.
