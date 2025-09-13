Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ από σήμερα: Έως και 2.000 πρόστιμο για κινητό στην οδήγηση, έως 8.000 ευρώ για όριο ταχύτητας

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Παραβίαση STOP

Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 6 μήνες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Κόντρες (με ταχύτητα μεγαλύτερη από 200 χλμ./ώρα):Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για δύο χρόνια.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.Πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος (άρθρο 290Α Π.Κ.):Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης/ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.Πρόκληση θανατηφόρου δυστυχήματος: Κάθειρξη 10-20 χρόνια.Πρόκληση πολλών θανάτων: Ισόβια κάθειρξη.Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Χωρίς ατύχημα:Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Με πρόκληση ατυχήματος:Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.Ποινικές κυρώσεις: Φυλάκιση έως 10 έτη, 10-30 έτη, ή ισόβια (ανάλογα το αποτέλεσμα).Οδήγηση χωρίς δίπλωμα οδήγησηςΑρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα έτος, φυλάκιση έως δύο έτη.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.Με επικίνδυνη οδήγηση: Ποινές φυλάκισης βάσει Ποινικού Κώδικα.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 290Α Π.Κ.):Πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης/ζημιάς σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.Πρόκληση θανατηφόρου δυστυχήματος: Κάθειρξη 10-20 χρόνια.Πρόκληση πολλών θανάτων: Ισόβια κάθειρξη.Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Συνεπιβάτης χωρίς κράνος: Πρόστιμο 350 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη.Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Συνοδηγός χωρίς ζώνη: Πρόστιμο 150 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό.Ένδειξη μεταξύ 0,5-1,1 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν μήνα.Ένδειξη μεταξύ 0,8-1,1 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τρεις μήνες.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έξι μήνες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Ένδειξη μεγαλύτερη από 1,1 g/l: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης & πινακίδων για 180 ημέρες, φυλάκιση 2 μήνες-5 έτη.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για επτά χρόνια.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 10 χρόνια.Πρόκληση ατυχήματος ή δυστυχήματος (άρθρο 290Α Π.Κ.):Βαριά σωματική βλάβη/ζημιά: Κάθειρξη έως 10 χρόνια.Θανατηφόρο δυστύχημα: Κάθειρξη 10-20 έτη.Πρόκληση πολύνεκρου δυστυχήματος: Ισόβια κάθειρξή.Παράνομη στάση/στάθμευση: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.Βεβαίωση παράβασης: Πρόστιμο 150 ευρώ (χωρίς αφαίρεση άδειας).Εξαιρέσεις: Επιβίβαση/αποβίβαση πελατών, κίνηση τις νυχτερινές ώρες, ταξί μηδενικών ρύπων, οχήματα ΑμεΑ.Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας για 60 ημέρες, απομάκρυνση οχήματος.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο.Αρχική παράβαση: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 χρόνια.Βεβαίωση πρώτης υποτροπής: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για τέσσερα χρόνια.Βεβαίωση δεύτερης υποτροπής: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για οκτώ χρόνια.Με πρόκληση ατυχήματος (άρθρο 291 Π.Κ.): Κάθειρξη έως 20 έτη ή ισόβια.