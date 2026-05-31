Έφηβοι από όλη την Ελλάδα τραγούδησαν στο Ωδείο Αθηνών – Αγαπηδάκη: Η τέχνη από τα πιο σπουδαία εργαλεία και για την ψυχική υγεία

και έφτασε σε 3.000 παιδιά από 15 Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας

«Η τέχνη είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία, και για την ψυχική υγεία και για τη ζωή», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στους μαθητές και τις μαθήτριες που ανέβηκαν στη σκηνή του Ωδείου Αθηνών, στην εκδήλωση με την οποία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Μουσικών Εργαστηρίων Καλλιτεχνικής Έκφρασης και Ψυχικής Ενδυνάμωσης Εφήβων.Σε μια εκδήλωση με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, έφηβοι από 15 Μουσικά Σχολεία όλης της χώρας παρουσίασαν τα πρωτότυπα τραγούδια που δημιούργησαν μέσα από μια διαδικασία καλλιτεχνικής συνδημιουργίας, μιλώντας με τον δικό τους τρόπο για τη μοναξιά, τα όνειρα, την ταυτότητα, τις σχέσεις, τις δυσκολίες της εφηβείας, αλλά και την ανάγκη ανθρώπινης σύνδεσης.Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, με στόχο να δημιουργηθούν ασφαλείς χώροι έκφρασης για τους νέους, να ενισχυθεί η ψυχική ανθεκτικότητα, να μειωθεί το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και να ακουστεί η φωνή των ίδιων των παιδιών για τα ζητήματα που τα αφορούν.Η κ. Αγαπηδάκη, απευθυνόμενη στους εφήβους, ανέδειξε τη σημασία της τέχνης όχι ως συμπληρωματικού στοιχείου, αλλά ως ουσιαστικού εργαλείου ψυχικής ενδυνάμωσης και προσωπικού νοήματος.«Είμαι και συγκινημένη και εντυπωσιασμένη, γιατί διάβασα τους στίχους που γράψατε και παρότι είμαι 46 ετών, νιώθω περίπου όπως εσείς. Οπότε είτε έχω μέσα μου ακόμη ένα παιδί, είτε αυτά που γράψατε αφορούν όλους μας και όλες μας. Τη μοναξιά, τις δυσκολίες, τη θλίψη, τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας. Θέλω να ξέρετε ότι για μένα όλο αυτό το ταξίδι, που κάναμε για την ψυχική υγεία, ήταν απλώς η αρχή. Θεωρώ ότι, πέρα από τα μεγάλα λόγια που ακούμε συχνά στην πολιτική, ότι η νέα γενιά είναι το μέλλον, για μένα αυτό δεν είναι απλώς λέξεις, είναι πράξη. Η τέχνη είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία, και για την ψυχική υγεία και για τη ζωή. Και θέλω να κρατήσετε κάτι που θα σας πω: Πολλές φορές στεναχωριόμαστε γιατί δεν έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για κάποια πράγματα στη ζωή. Όμως η ζωή είναι ένα ταξίδι. Μην σκέφτεστε ποτέ μόνο πού θέλετε να φτάσετε. Να σκέφτεστε κάθε μέρα τι έχει νόημα για εσάς, τι σας δίνει νόημα στη ζωή. Το νόημα της ζωής είναι κάτι που το δημιουργούμε μόνοι μας. Και η μουσική, η έκφραση, τα τραγούδια είναι το απόλυτο εργαλείο για να μπορέσουμε να ζήσουμε ως άνθρωποι και όχι απλώς ως άνθρωποι που δουλεύουν όλη μέρα. Το λέω αυτό γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη δυσκολότερα με την τεχνολογία και έχει σημασία να παραμείνουμε άνθρωποι. Εγώ όταν είμαι κουρασμένη ή πιεσμένη, ακούω μουσική. Σήμερα λοιπόν άρχισα τη μέρα μου με τις δικές σας μελωδίες.»Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από τα Μουσικά Σχολεία Άμφισσας, Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας», Καρδίτσας, Κέρκυρας, Λάρισας, Πατρών, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σιάτιστας «Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου» και Τρίπολης «Δημήτρης Μητροπάνος».Τα τραγούδια δημιουργήθηκαν με την καθοδήγηση των Πρεσβευτών Καλής Θελήσεως της UNICEF στην Ελλάδα, Έλενας Παπαρίζου, Γιώργου Περρή και Νίκου Πορτοκάλογλου, καθώς και με τη συμβολή εξειδικευμένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ώστε τα παιδιά να εκφραστούν σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και ουσιαστικά ενδυναμωτικό πλαίσιο.Η μουσική εκδήλωση εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, την υποστήριξη γονέων και οικογενειών, την πρόληψη του αυτοτραυματισμού και την ενίσχυση της ψηφιακής ευημερίας των νέων. Με κεντρικό άξονα τη φωνή των ίδιων των παιδιών, η δράση έδειξε ότι η πρόληψη και η ψυχική ενδυνάμωση μπορούν να περάσουν μέσα από τη μουσική, την έκφραση και τη δημιουργία, μετατρέποντας όσα οι έφηβοι δυσκολεύονται συχνά να πουν σε τραγούδια που ακούγονται δυνατά από ολόκληρη την κοινωνία.