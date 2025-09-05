Δωρέα 75.000 ευρώ από πολίτη στο «Αχιλλοπούλειο» νοσοκομείο Βόλου - Το «ευχαριστώ» του διοικητή

Η δωρήτρια προχώρησε σε αυτήν την κίνηση με στόχο να στηρίξει έμπρακτα το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, που καθημερινά εργάζεται για την υγεία των πολιτών ενώ επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη