ΥΠΕΝ: Oι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν πλέον φθηνότερο ρεύμα από Γάλλους, Ιταλούς και Ισπανούς

Η Ελλάδα από την ακριβότερη χονδρική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη το 2019, βρίσκεται το 2025 στην 9η θέση επισημαίνει το υπουργείο και επικαλείται τα στοιχεία της Eurostat και του δείκτη Household Energy Price Index - Δείτε πίνακες
Η ενεργειακή πολιτική εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» μέτωπα αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αφορμή τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η χώρα έχει καταγράψει θεαματική πρόοδο τα τελευταία χρόνια: οι λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που έπληξε όλη την ήπειρο. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, στοιχεία της Eurostat και του δείκτη Household Energy Price Index (HEPI) δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερο ρεύμα σε σχέση με χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ισπανία.
Παράλληλα, η Ελλάδα μετατράπηκε από την ακριβότερη χονδρική αγορά ενέργειας στην Ευρώπη το 2019, στην 9η θέση το 2025, με τις τιμές του Αυγούστου να κινούνται σε επίπεδα προ κρίσης. Το ΥΠΕΝ αποδίδει τη μείωση αυτή στη σημαντική αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019. Η χώρα κατέχει πλέον την 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση των ΑΠΕ, ενώ για πρώτη φορά από το 2000 είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, που αγγίζουν πλέον το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως έναντι 400 εκατ. ευρώ το 2019. Έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ προχωρούν οι συνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου, με στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά.
Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί αποσπασματικά στοιχεία για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «Μαύρη Βίβλο» που θολώνει την αλήθεια για το ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποδεικνύει το αντίθετο.
Η απάντηση του ΥΠΕΝ ήταν άμεση, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποσιωπά κρίσιμα δεδομένα: την αποκλιμάκωση των τιμών, την εξαγωγική δυναμική της χώρας και την απογείωση των ΑΠΕ, που ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και στηρίζουν τη στρατηγική απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.
«Δημοσιεύουμε τα γραφήματα που δείχνουν την πραγματική θέση της χώρας και αφήνουμε τους πολίτες να κρίνουν ποια Ελλάδα παραδίδουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο.
