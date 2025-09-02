ΥΠΕΝ: Oι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν πλέον φθηνότερο ρεύμα από Γάλλους, Ιταλούς και Ισπανούς

Κλείσιμο

Η ενεργειακή πολιτική εξελίσσεται σε ένα από τα πιο «καυτά» μέτωπα αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αφορμή τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε το(ΥΠΕΝ) για τη θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη.Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η χώρα έχει καταγράψει: οι λιανικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παραμένουν χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που έπληξε όλη την ήπειρο. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, στοιχεία τηςκαι του δείκτη(HEPI) δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερο ρεύμα σε σχέση με χώρες όπως ηΠαράλληλα, η Ελλάδα μετατράπηκε, με τις τιμές του Αυγούστου να κινούνται σε επίπεδα προ κρίσης. Το ΥΠΕΝ αποδίδει τη μείωση αυτή στη σημαντική αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019. Η χώρα κατέχει πλέον την 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση των ΑΠΕ, ενώ για πρώτη φορά από το 2000 είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις επενδύσεις στα δίκτυα και τις διασυνδέσεις, που αγγίζουν πλέον το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως έναντι 400 εκατ. ευρώ το 2019. Έργα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ προχωρούν οι συνδέσεις Δωδεκανήσων και Βορείου Αιγαίου, με στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά.Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί αποσπασματικά στοιχεία για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «Μαύρη Βίβλο» που θολώνει την αλήθεια για το ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι η καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποδεικνύει το αντίθετο.Η απάντηση του ΥΠΕΝ ήταν άμεση, τονίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποσιωπά κρίσιμα δεδομένα: την αποκλιμάκωση των τιμών, την εξαγωγική δυναμική της χώρας και την απογείωση των ΑΠΕ, που ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία και στηρίζουν τη στρατηγική απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.«Δημοσιεύουμε τα γραφήματα που δείχνουν την πραγματική θέση της χώρας και αφήνουμε τους πολίτες να κρίνουν ποια Ελλάδα παραδίδουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά το Υπουργείο.Δείτε τους πίνακες