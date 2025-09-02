H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Κρήτη: Ανήλικοι που κολυμπούσαν στη Σητεία παρασύρθηκαν και εγκλωβίστηκαν σε βράχια
Κρήτη: Ανήλικοι που κολυμπούσαν στη Σητεία παρασύρθηκαν και εγκλωβίστηκαν σε βράχια
Φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο
Σε… περιπέτεια μπήκαν δύο ανήλικοι που κολυμπούσαν σε θάλασσα της Κρήτης καθώς εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν οι δύο έφηβοι απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην Άκρα Βαμβακιά (Έξω Φανάρι) στη Σητεία.
Τα ισχυρά ρεύματα όμως τους παρέσυραν και τους εγκλώβισαν στα βράχια.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο και τους έδωσαν σωσίβια με αποτέλεσμα να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.
Στη συνέχεια τους μετέφεραν στην ακτή ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν οι δύο έφηβοι απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην Άκρα Βαμβακιά (Έξω Φανάρι) στη Σητεία.
Τα ισχυρά ρεύματα όμως τους παρέσυραν και τους εγκλώβισαν στα βράχια.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο και τους έδωσαν σωσίβια με αποτέλεσμα να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.
Στη συνέχεια τους μετέφεραν στην ακτή ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα