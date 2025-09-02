Κρήτη: Ανήλικοι που κολυμπούσαν στη Σητεία παρασύρθηκαν και εγκλωβίστηκαν σε βράχια
Κρήτη: Ανήλικοι που κολυμπούσαν στη Σητεία παρασύρθηκαν και εγκλωβίστηκαν σε βράχια

Φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο

Κρήτη: Ανήλικοι που κολυμπούσαν στη Σητεία παρασύρθηκαν και εγκλωβίστηκαν σε βράχια
Σε… περιπέτεια μπήκαν δύο ανήλικοι που κολυμπούσαν σε θάλασσα της Κρήτης καθώς εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα όταν οι δύο έφηβοι απολάμβαναν τον μπάνιο τους στην Άκρα Βαμβακιά (Έξω Φανάρι) στη Σητεία.

Τα ισχυρά ρεύματα όμως τους παρέσυραν και τους εγκλώβισαν στα βράχια.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Φουσκωτό σκάφος του ναυτικού ομίλου Σητεία με στελέχη του λιμενικού σώματος έσπευσαν στο σημείο και τους έδωσαν σωσίβια με αποτέλεσμα να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Στη συνέχεια τους μετέφεραν στην ακτή ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σητείας για προληπτικούς λόγους.

