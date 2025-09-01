Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη Μαφία της Κρήτης - Θα προσέρχονται στα δικαστήρια Χανίων ανά 8άδες
Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη Μαφία της Κρήτης - Θα προσέρχονται στα δικαστήρια Χανίων ανά 8άδες
Επιχειρηματίες με ξενοδοχεία και αγοραπωλησίες οικοπέδων βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης δικογραφίας - Η ΕΛΑΣ οδηγεί σταδιακά τους κατηγορούμενους ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ανά ομάδες των οκτώ
Ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας οι μεταγωγές των κατηγορουμένων της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη τα ξημερώματα της Κυριακής.
Οι πρώτοι οκτώ από τους συνολικά 49 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Χανίων, όπου θα βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα μεταφέρονται σταδιακά, επίσης ανά ομάδες των οκτώ, και να πάρουν πιθανότατα προθεσμία για να απολογηθούν, για την υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στην τοπική κοινωνία.
Η δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων αποκαλύπτει πως ο τζίρος της οργάνωσης άγγιζε τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 1,1 εκατομμύριο προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ τα υπόλοιπα 1,5 εκατομμύριο συνδέονται με άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσα από ξενοδοχεία και beach bars που λειτουργούσαν ως βιτρίνες. Τα μεγαλύτερα ποσά κατέληγαν σε δύο αδέλφια-επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των αρχηγών.
Η χλιδή και η επίδειξη ισχύος φαίνεται στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο τους έξω από τα Χανιά, με περίφραξη δύο μέτρων, εσωτερική γέφυρα που ένωνε τις εγκαταστάσεις και το άγαλμα του Ποσειδώνα να δεσπόζει μπροστά από την πισίνα. Στις έρευνες της ΕΛΑΣ εντοπίστηκαν μετρητά, πολεμικά όπλα, σφαίρες, κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει οι δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του επιχειρηματία με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι μέσω αυτών η οργάνωση αποκτούσε εκκλησιαστικά οικόπεδα σε χαμηλές τιμές, τα οποία στη συνέχεια είτε μεταπωλούσε με μεγάλο κέρδος είτε εκμεταλλευόταν η ίδια. Από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις προκύπτει, επίσης, ότι οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονταν έντονα για τον διορισμό νέου Μητροπολίτη Χανίων, επιχειρώντας να προωθήσουν πρόσωπο της αρεσκείας τους.
Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν δύο μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι εισχώρησαν στην οργάνωση τον περασμένο Ιούνιο, με το πρόσχημα ότι εργάζονταν σε κατάστημα εστίασης. Η Εισαγγελία Χανίων έδωσε το «πράσινο φως» για τη μέθοδο αυτή, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Οι δύο αστυνομικοί, αφήνοντας στην άκρη τις στολές τους, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν όλη τη δομή της ομάδας.
