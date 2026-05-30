Τι πληρώνεται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Iουνίου
Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι 5 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Συνολικά θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
-Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
-Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
-22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
