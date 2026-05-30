Χειροπέδες σε 33χρονο για πορνογραφία ανηλίκων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Πορνογραφία ανηλίκων

Χειροπέδες σε 33χρονο για πορνογραφία ανηλίκων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η έρευνα στο σπίτι του φυγόδικου και το χρονικό της φυγής στο Σικάγο - Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή

Χειροπέδες σε 33χρονο για πορνογραφία ανηλίκων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 33χρονος άντρας το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα για κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο 33χρονος, ο οποίος καταζητείτο για κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων, έπεσε στα χέρια των αρχών αμέσως μόλις πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος καθώς αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκο στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», περιμένοντας την ολοκλήρωση της πτήσης του.

Ο 33χρονος ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας επιβιβαστεί σε αεροπλάνο από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις πέρασε από τον καθορισμένο έλεγχο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένα ενεργό ένταλμα σύλληψης.

Η δικαστική αυτή εντολή είχε εκδοθεί για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων, με αποτέλεσμα ο φυγόδικος να ακινητοποιηθεί αμέσως και να του φορεθούν χειροπέδες μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Ειδικότερα, ο 33χρονος τον Οκτώβριο του 2023 κατελήφθη στο πλαίσιο έρευνας να κατέχει στην οικία του υλικό παιδικής πορνογραφίας στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης